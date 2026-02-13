Lo atraparon con una barreta y una herramienta para cortar candados

Un vecino lo descubrió mientras intentaba forzar su reja junto a un cómplice y dio aviso a la Policía. Ya está libre, por ser menor de edad.

Dos jóvenes encapuchados intentaron entrar a una vivienda del barrio Manzanas del Sol barreteando el portón, pero no lograron abrirlo. Por el ruido, el dueño de la vivienda los vio y les gritó , por lo que se dieron a la fuga. Sin embargo, un rápido aviso a la Policía permitió detener a uno de los involucrados.

Un patrullero de la Comisaría 32 fue a la casa de la víctima minutos después del llamado, alrededor de la 1:30 de este viernes. El denunciante describió la vestimenta de los sospechosos: uno iba con campera roja y, el otro, con pullover blanco. Con esos datos, la Policía recorrió la zona y dieron con un joven que coincidía con la descripción. Merodeaba el Parque Norte , por Diagonal La Plata.

Al demorarlo para pedirle la documentación, notaron que entre sus prendas llevaba una barreta color plata ; una tijera cortapernos, un pasamontañas de color negro y un par de guantes de látex, también de color negro. La barreta y la tijera cortapernos son herramientas utilizadas por los ladrones para forzar rejas y candados, por lo que el hallazgo es un claro indicio de sospecha contra el demorado.

herramientas robo ladron

Según relataron fuentes policiales, el joven había escondido la barreta en la manga del buzo, pero no pudo engañar a los policías.

La Policía determinó que la barreta que tenía el joven coincidía con el ancho de las marcas que dejaron los ladrones en la reja al hacer palanca para intentar abrirla.

Como el sospechoso detenido tenía 17 años, la fiscal de turno Giovanna Moro dispuso la entrega a su progenitor y la notificación del inicio de una causa por tentativa de robo.