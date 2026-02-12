Se independizaron y montaron gran fábrica de Motorhome en la zona: "Vienen clientes de todo el mundo"

Luis y Sandra ya planean construir un segundo galpón en Fernández Oro por el furor. Reparan, fabrican y piensan agregarle guardería rodantera : “Nos favoreció la pandemia” .

“Cuando terminamos de construir este hermoso taller, con mi señora nos sentamos, nos abrazamos y nos pusimos a llorar ”, recuerda Luis (63 años) ese momento emotivo desde el centro del amplio galpón donde Fábrica de Motorhome oficina . No era para menos, había llegado el merecido premio a la extensa trayectoria laboral que comenzó a los “9 años, lustrando botas y ya no paré más” .

En las imponentes instalaciones del Parque Industrial de Fernández Oro , donde el 1 de marzo festejarán el primer aniversario tras las experiencias en Neuquén y Cipolletti, el hombre nos recibe junto a Sandra (57) , su socia y compañera de toda la vida (“nos conocimos en la iglesia, de adolescentes y nunca más nos separamos”), con la que montaron la empresa Teq Equipamiento .

Mientras Olivia , una de sus 6 nietos , culmina el desayuno y se entretiene dibujando, repasan la historia del emprendimiento familiar en el recinto que en un principio supo ser el espacio principal de trabajo y tras la ampliación funcionará como oficina o salón multiuso.

Inauguración fábrica de Motorhome La familia de Sandra y Luis, el día de la inauguración de la fábrica de Motorhome.

“Yo estuve siempre en relación de dependencia, trabajé 34 años en Sagripanti, que se dedicaban a los Motorhome y unidades habitacionales para empresas petroleras. Fueron mis maestros. Lo que sí los fines de semana hacía cositas de manera particular. Hasta que renuncié y me independicé. Lo mismo hizo mi esposa, que trabajaba de administrativa en una empresa de Neuquén. Al principio abrimos un tallercito en un garage en Neuquén, como no nos dieron la habilitación municipal nos fuimos al Parque Industrial de Cipolletti y justo nos enteramos que estaban ofreciendo oportunidades acá en Oro para emprendedores y no lo dudamos”, comenta él a la vez que ella lo “apura” con el mate…

Un cliente acaba de retirar su casilla rodante con todos los chiches y ahora sí tienen el tiempo que no suele abundar para la charla con LM Cipolletti. “Por suerte está lleno siempre, en invierno que los rodanteros van al Sur, en verano que eligen el Norte”, celebran en una mañana de jueves en la que el viento dio algo de tregua en una zona despoblada y rodeada de naturaleza, donde el clima se torna más extremo aún.

“Nos benefició mucho la pandemia”

La clientela, para sorpresa de propios y extraños, no solo excede la región sino que también traspasa las fronteras del país. “Trabajamos, incluso, con público internacional. Vienen viajeros de Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Uruguay que están recorriendo Argentina o Sudamérica. Al parecer, por lo que nos cuentan, aparecemos sin explicación alguna en una aplicación mundial tipo google maps. Mirá que no hicimos propaganda en ningún lado, esto es de boca en boca y gracias a Dios trabajamos con gente muy noble. Además de los rodanteros del Valle, se acercan de Bariloche, San Martín, La Pampa, San Luis, Córdoba, Trevelín, Comodoro Rivadavia”, destacan.

Realizan dos tipos de tareas primordiales junto a sus tres empleados: reparación de interiores -reacondicionamiento y equipamiento- y fabricación de Motohome en los vehículos de sus clientes. Dejan en claro, por las dudas, que no se encargan de la parte mecánica propiamente dicha.

Desde las Mini Teq de arrastre hasta las unidades más grandes y confortables del mercado. Arman de todo. “Por ejemplo te comprás una Renault Master, la traes y nosotros la equipamos. Hoy armar una de cero cuesta entre 27 mil y 29 mil dólares y las Mini Teq, full, unos 6.300 dólares. Le ponemos portaequipaje, escalera, panel solar, heladera, alacena, tanque de agua, calefón, anafe dos hornallas, mesita, cama dos plazas, almohadones… Un lujo”, saca chapa "Luisito", que se apoya en su habilidad e inclinación histórica por la carpintería a la hora de darle forma a los trabajos.

Fábrica de motorhome en fernández oro

Y pensar que el boom paradójicamente se disparó en pandemia porque “la gente ya no soportaba el encierro y una vez que liberaron un poco fue una forma de salir, de viajar, de airearse y despejarse…”.

La opinión o el consejo del sabio Luis es crucial para ordenar las ideas de los aventureros. “Por ahí viene uno y me dice la quiero hacer para 6 personas, por si vienen mis nietos y resulta que una vez al año salen juntos… Entonces, por los costos también le recomiendo que la haga para él y su señora. Por lo general me escuchan, tengo un vínculo muy lindo con los clientes, un ida y vuelta lleno de respeto y confianza”, admite con una sonrisa quien se crío en “Fernández Oro y es un placer doble estar de nuevo en el pago, a futuro quisiéramos vivir acá y estamos muy agradecido a la Municipalidad por esta chance”.

Motorhome Oro Las Mini Teq también son furor en la zona.

Se consideran flexibles en cuánto a los pagos pues “creemos en la palabra” y están atentos las 24 horas a cualquier emergencia o percance que puedan tener sus clientes en plena travesía: “Alguno por ahí se lleva el Motorhome nuevo y paga 2 ó 3 cuotas más luego, no tenemos problema en esa financiación. O por ahí vienen para hacerle una cosa y luego se entusiasman y le suman otras, que el bañito, que el calefón, etc… Y a los que viajan les pedimos que nos avisen cualquier día, a toda hora, si les surge algún inconveniente y se lo podemos solucionar físicamente o a distancia”, resaltan su predisposición.

El sueño de la Guardería, el próximo gran objetivo

Admiran el espíritu viajero de quienes llevan sus vehículos al taller pero admiten con picardía: “nosotros viajamos pero somos más de ir a cabañas -risas-. Hemos salido con alguna para hacerle propaganda y nos ha pasado que enseguida vienen a preguntar para comprarla y ahí se termina el viajero, porque antes que nada somos comerciantes”.

Entre tantas combis también hay un colectivo procedente de Neuquén en el taller. Está hace unos meses, como suele pasar con los que acondicionan por completo: “Igual los dueños vienen una vez por semana por eso de la linda relación que se forma”.

Tienen 4 hijos: Mariel (39), una médica radicada en España, Gisel (37), Yamila (33) y Pablo (31), el único varón que a la vez aprendió el oficio y trabaja en el taller “de 9 a 16” para luego irse a atender un mercadito que abrió en la calle Irigoyen de la vecina ciudad. “Eso le inculcamos, de trabajar bastante e intentar progresar”, explican los valores transmitidos.

interior motorhome El interior de uno de los Motorhome fabricado por ellos.

A la vez, el nieto mayor es otro miembro de la familia comprometido con el exitoso proyecto. “En sus vacaciones escolares viene a dar una mano. Quiere ser ingeniero porque dice que nos falta uno y errado no está”, comentan con la chochera de abuelos.

El próximo y ambicioso objetivo consiste en la construcción de otro galpón grande para instalar una Guardería rodantera. “Que no se entienda como una cochera fija, por ahora no es la idea. Pasa más que nada para brindar el servicio de noche a los rodanteros para que puedan reacondicionarlo, cargar el tanque de agua y otros servicios y pasar esas horas acá refugiados”, culminan con la hospitalidad de siempre.

Sandra y Luis celebran el presente porque “venimos los dos de familias muy humildes y esta es una gran inversión que hicimos”. Por ahora, todo marcha sobre ruedas para ellos.