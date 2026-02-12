Otro impactante vuelco en la Ruta 2: una pareja de abuelos se salvó de milagro

El siniestro ocurrió en el kilómetro 196, en la zona de Pomona. El conductor sufrió una lesión en el hombro y fue derivado a Choele Choel. Días atrás, en el mismo lugar, murieron dos personas.

El siniestro se registró durante la tarde de ayer en la rotonda que une las Ruta 250 y 2.

Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en la rotonda de “El Solito”, sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 196, en jurisdicción de Pomona, Río Negro. El hecho ocurrió este miércoles minutos antes de las 18:30 y tuvo como protagonistas a una pareja de adultos mayores oriunda de Luis Beltrán.

Por causas que aún se investigan, un vehículo marca Renault Kangoo que circulaba en sentido sur–norte, desde Comodoro Rivadavia hacia Luis Beltrán, protagonizó un despiste seguido de vuelco. El vehículo terminó sobre la banquina derecha, afectado por el desnivel existente en el sector.

De acuerdo a la información oficial brindada por la Policía de Río Negro, el rodado era conducido por un hombre de 86 años , oriundo de Luis Beltrán, y estaba acompañado por su esposa, de 88 años.

Tras el vuelco, trabajó en el lugar personal del Destacamento de Seguridad Vial de Pomona y profesionales de salud del hospital local, quienes realizaron el traslado preventivo de ambos ocupantes para su evaluación médica.

Derivaciones y estado de salud

Según trascendió, el conductor sufrió una lesión en el hombro izquierdo, por lo que fue derivado al hospital de Choele Choel para una atención de mayor complejidad. En tanto, su esposa no presentaba lesiones graves, aunque también se dispuso su derivación al hospital de Lamarque para la realización de estudios complementarios.

Preocupación por la rotonda de El Solito

El hecho generó preocupación entre vecinos y automovilistas, ya que se trata de un punto que en los últimos días fue escenario de otro trágico episodio. En esa misma rotonda y con un vehículo de similares características y color, se produjo días atrás un vuelco que terminó con la muerte de dos personas oriundas de General Roca.

La reiteración de siniestros en ese sector de la Ruta 250 vuelve a poner el foco sobre la rotonda de El Solito, una bifurcación que, según coinciden conductores habituales, puede resultar confusa o peligrosa para quienes no conocen en detalle la zona.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del nuevo vuelco, mientras crece la inquietud por la seguridad vial en uno de los accesos clave del Valle Medio.