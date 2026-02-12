Impactante operativo rural decomisó 150 kilos de carne de caballo: el misterio sobre su origen

La detección de carne faenada equina en la Ruta Provincial N°6 generó preocupación por el volumen de la mercadería. El conductor del vehículo es un hombre de 25 años.

La Brigada Rural de General Roca decomisó este miércoles 150 kilos de carne equina faenada de manera clandestina durante un operativo realizado sobre la Ruta Provincial Nº 6 , a la altura del acceso a la picada de la Termoeléctrica. El vehículo era conducido por un hombre de 25 años que no pudo explicar el origen de la mercadería ni acreditar su propiedad.

Ante la falta de rótulos que indiquen la fecha de envasado y escasez de condiciones de higiene necesarias para el traslado de carne, motivó la intervención del área provincial de Ganadería y en la inmediata destrucción del producto .

El procedimiento se concretó cerca del mediodía, cuando efectivos que patrullaban la zona rural advirtieron movimientos sospechosos en una Chevrolet S10 conducida por un joven de 25 años. Al detener la marcha del rodado y revisar la caja, los uniformados detectaron manchas de sangre visibles que encendieron la alerta.

Frente a esa situación, se profundizó la inspección y se constató la presencia de nueve bolsas con carne equina, cuyo peso total rondaba los 150 kilos. La cantidad incautada llamó la atención de los agentes, no solo por el volumen transportado sin condiciones sanitarias adecuadas, sino también por la falta de documentación respaldatoria.

Tras el secuestro de la mercadería, se procedió a la destrucción de la carne

El hombre no pudo justificar de dónde provenía la faena ni a quién pertenecía el animal, lo que reforzó las sospechas sobre una actividad ilegal. Además, la comercialización de este tipo de producto no está habilitada en la región, lo que agravó la irregularidad detectada.

Con la intervención del Área de Ganadería de la provincia, se labró la infracción correspondiente, se procedió al decomiso de la carne y, finalmente, se realizó su destrucción en los asientos del frigorífico.

Polémica en una carnicería: denunciaron que vendía carne de gato

Durante la primera semana de enero, una carnicería generó polémica por la mercadería que comercializaba. Según denunciaron clientes, el comercio llevaba a cabo la supuesta venta de embutidos producidos con carne de gato. Por este motivo, se llevó a cabo un allanamiento en el lugar.

La fiscalía que intervino en el caso imputó de forma provisional a una mujer de 52 años como autora del delito de “suministro, distribución y almacenamiento de sustancias alimenticias peligrosas para la salud”. El procedimiento surgió a partir de la denuncia que radicó una mujer, quien que el 28 de diciembre pasado, una vecina del barrio Ceferino de la ciudad de Salta le informó que en una morcilla que había comprado en una carnicería de la zona encontró restos de un animal, y sospechaba que pertenecían a un felino.

Ante esta situación, la denunciante consultó con dos veterinarios y ambos confirmaron que los restos pertenecían a partes de un gato.

carne de gato

Allanaron una carnicería por la supuesta venta de carne de gato

El local investigado se encuentra ubicado en la calle Rodrigo Pereyra al 1800, en la ciudad de Salta, y funciona hace seis años. En el comercio promocionan la “venta de embutidos”. La mujer acusada es la propietaria de este local.

Durante el allanamiento realizado la semana pasada en el local, se secuestraron de elementos considerados de interés para la causa. Además, personal de Bromatología hizo una inspección del lugar en la que encontró embutidos, partes de carne y “productos alimenticios de dudosa procedencia y en mal estado de conservación, sin refrigeración adecuada y en mal estado de salubridad para la venta y consumo”, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Desde la fiscalía dispusieron que el personal de Bromatología recolecte muestras para llevar a cabo los análisis de los alimentos comercializados. Los embutidos fueron secuestrados y la fiscalía dispuso que se solicite su decomiso, de acuerdo a las disposiciones de la ordenanza N° 15292 y la Ley N° 18284 de Código Alimentario Argentino.

De los cuatro tipos de productos secuestrados, se tomaron tres muestras de cada uno (queso de cerdo, chorizo, chorizo tipo butifarra y morcilla) para ser analizados.

La carnicería no tenía habilitación comercial

Por otra parte, se labró un acta de infracción por incumplimiento ya que se confirmó que la propietaria no contaba con habilitación comercial, ni permiso para manipulación alimentos. Además, encontraron productos sin refrigeración y mala conservación de alimentos.