Vacunó a un chico y recibió una patada que le provocó secuelas: qué determinó la Justicia

La enfermera recibió el golpe en el hombro derecho, una lesión que le provocó dolores crónicos, problemas de movilidad y consecuencias físicas y psicológicas.

La enfermera recibió una patada en el hombro derecho, que derivó en un largo proceso de recuperación.

La Justicia de Río Negro intervino en un incidente que sufrió una enfermera del Hospital Zatti de Viedma , cuando fue agredida por un paciente en el medio de un procedimiento médico. El golpe le provocó una lesión grave que derivó en atención médica , tratamientos, una cirugía, secuelas físicas y psicológicas.

El ataque surgió cuando la enfermera comenzó a vacunar al niño y recibió una patada en el hombro . La agresión le provocó una lesión en el hombro derecho que motivó un largo proceso de recuperación con tratamientos médicos, una intervención quirúrgica y limitaciones físicas y psíquicas para el desarrollo de sus tareas cotidianas.

La mujer cuestionó las conclusiones adoptadas en sede administrativa respecto de las secuelas psicológicas derivadas del episodio.

La ART reconoció el accidente pero rechazó la incapacidad que le provocó

La ART reconoció la existencia del accidente laboral y sostuvo que otorgó prestaciones médicas hasta el alta correspondiente. Sin embargo, rechazó que la trabajadora presentara una incapacidad superior a la determinada por la Comisión Médica, aunque para la enfermera esa evaluación resultaba insuficiente.

Hospital de Viedma La agresión se registró en el hospital Zatti de Viedma.

Durante el proceso judicial se realizaron dos pericias: una médica y otra psiquiátrica. El informe psiquiátrico describió un cuadro ansioso-depresivo asociado al dolor crónico que la mujer manifestó después de la lesión.

Los especialistas señalaron que el padecimiento afectó distintos aspectos de su vida cotidiana, entre ellos las actividades sociales y recreativas. A partir de esa evaluación concluyeron que existía un daño psíquico directamente vinculado al accidente laboral.

La mujer retomó sus tareas laborales pese al dolor

La pericia médica analizó las secuencias físicas en el hombro derecho. El informe indicó que la trabajadora continuaba con dolor y limitaciones en la movilidad, pese a los tratamientos y a una cirugía posterior. Incluso, la demandante indicó que retomó sus tareas laborales, aunque persistían las molestias físicas.

medicos La agresión le provocó dolores crónicos y consecuencias psicológicas a la enfermera.

Con esa base, la Cámara Laboral consideró acreditada una incapacidad laboral parcial y permanente. Los jueces señalaron que los informes periciales resultaron consistentes con las constancias incorporadas al expediente y remarcaron que no existían elementos suficientes para apartarse de las conclusiones elaboradas por los especialistas.

Finalmente, la Justicia condenó a Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a abonarle una indemnización a la trabajadora la suma correspondiente a la incapacidad laboral reconocida.