Imputaron a una mujer que causó destrozos en un centro de salud y agredió a un médico

La agresora pretendía que la atendieran sin turno y se enfureció cuando le pidieron que esperara. Quedó en condiciones de ir a juicio. Tiene antecedentes por un ataque a puñaladas.

Ferrada fue imputada por agredir a un médico y causar destrozos en una sala sanitaria de Catriel. Ya estuvo presa por un ataque a puñaladas.

La mujer que el año pasado ingresó a un centro de salud de Catriel donde causó destrozos y agredió a un médico fue imputada y en condiciones de ser sometida a un juicio.

La acusada, identificada como María José Ferrada , tiene antecedentes penales y estuvo presa cumpliendo una condena por un ataque a puñaladas.

La formulación de cargos se realizó de manera virtual este jueves, aunque originalmente debía efectuarse el 9 de abril último. Pero Ferrada no se presentó, por lo que tuvo que ser suspendida.

En la audiencia, el fiscal Bruno Lomazzi le adjudicó a la mujer los delitos de “amenazas simples en concurso real con lesiones leves y daños”.

Quería que la atendieran si turno y reaccionó violentamente

Según relató, los hechos ocurrieron el 25 de agosto del 2025, alrededor de las 8:30, cuando Ferrada ingresó al Centro Comunitario de Atención Médica ubicado en la calle Perú 663, en el barrio 4 Esquinas de la localidad petrolera rionegrina.

En ese lugar, la mujer se dirigió hacia una de las enfermeras exigiendo que la atiendan sin turno previo y que le extiendan una receta. Ante la negativa por parte del personal de salud, se tornó altamente violenta, insultando y despotricando contra los trabajadores.

En ese momento salió de su consultorio un médico y le pidió que se calme y aguarde, dado que se encontraban atendiendo a pacientes que tenían turno previo. La mujer se fue, dando un portazo, pero a los pocos minutos regresó más alterada.

Según la denuncia, ingresó gritando e irrumpió dentro del consultorio dándole una patada a la puerta, ocasionando un hueco en la misma. Adentro, se abalanzó sobre el escritorio y tiró al piso todo lo que se encontraba allí: historias clínicas, elementos de oficina e instrumentos médicos utilizados para atender a los pacientes.

cap catriel

Lanzó amenazas al médico que se encontraba en el lugar, y con la intención de causarle un daño en el cuerpo y su salud, le arrojó un instrumento médico que estaba sobre el escritorio, golpeándolo en la zona del pecho, ocasionándole una lesión de carácter leve. Luego, la mujer se retiró del lugar, golpeando nuevamente la puerta de acceso.

El defensor Oficial Marcelo Caraballo asistió técnicamente a la imputada -quien quedó en libertad- y no cuestionó los hechos ni la calificación legal. Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Sonia Martín dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

El antecedente del ataque a puñaladas

Ferrada tiene antecedentes de violencia que la hacen peligrosa. En diciembre 2023 fue condenada a un año de prisión efectiva tras un juicio abreviado, por el ataque con armas, lesiones, amenazas y daños materiales contra un matrimonio de Catriel.

Audiencia agresora médico

En esa oportunidad, Ferrada y María José Balmaceda, irrumpieron en el hogar del matrimonio armadas con cuchillo y Pablo Ortiz, portando un caño de grandes dimensiones. Ingresaron violentamente al domicilio y agredieron a la pareja, provocándoles heridas leves que motivaron la asistencia médica y causando daños materiales en el hogar.

El matrimonio recibió estocadas con cuchillos y uno de ellos recibió un puntazo en el pecho, mientras los agresores amenazaban que "los iban a matar". Además, durante el ataque destrozaron la ventana de dos hojas de frente y desprendieron la puerta de ingreso, lo que constituyó el delito de daños a la propiedad. Ferrada llegó a un acuerdo y fue condenada a un año de prisión efectiva.