Polémica por La Saladita: el pueblo dio su contundente veredicto

Video. Tras las quejas de los comerciantes locales por presunta competencia desleal, este sábado gris la gente se expresó a su manera. ¿Fueron muchos?

Este fin de semana y pese al clima se instaló La Saladita en Allen.

La polémica por la instalación de la feria "La Saladita" este fin de semana en Allen sumó un capítulo definitivo. A pesar del fuerte rechazo inicial y los cuestionamientos planteados por un grupo de comerciantes locales, una multitud de vecinos decidió acompañar masivamente la propuesta comercial.

El debate se había encendido en los días previos, cuando los propietarios de los locales establecidos del centro de la ciudad alzaron la voz. Los comerciantes se quejaban de lo que consideraban una competencia desleal para sus negocios, argumentando irregularidades en el tipo de comercialización y la falta de igualdad en la carga impositiva.

Sin embargo, la respuesta del público en las primeras horas de apertura inclinó la balanza de manera contundente . Así, a través de los videos enviados por la gente a los medios de comunicación y vía redes sociales, se pudo constatar la importante concurrencia de público que registra el predio de Fincas Don Nicolás, ubicado estratégicamente sobre la Ruta Provincial 65.

Las imágenes difundidas entre otros por El Diario de Allen muestran largas filas de vehículos estacionados y una gran cantidad de familias recorriendo los diferentes puestos instalados para la ocasión.

La Saladita

El masivo respaldo vecinal no solo se vio reflejado en la asistencia, sino también en los testimonios directos de los compradores, quienes defendieron activamente la realización del evento frente a las críticas del sector mercantil tradicional.

"Es un evento totalmente legal. La Finca Don Nicolás tiene habilitación y cumplió con todo lo requerido por ordenanza que regula este tipo de acontecimientos", señaló la Jefa de Gabinete de Allen, María Contreras, a LM Cipolletti.

Los argumentos de la gente para bancar a La Saladita

Los consumidores que se acercaron al predio justificaron su decisión de compra basándose en la dura realidad económica y la diferencia de precios con los locales del centro.

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"Es apenas por este fin de semana y los comerciantes que se quejan tienen todo re caro; dejen que podamos comprar algo", manifestó indignada una vecina mientras recorría el lugar donde se emplaza La Saladita.

La opinión generalizada de los asistentes coincidió en que este tipo de ferias temporales representa un alivio directo para el bolsillo de la clase trabajadora, permitiendo acceder a indumentaria y diversos productos que hoy resultan inalcanzables en el comercio convencional de Allen.

Horario del domingo

La Saladita en la vecina ciudad vivirá su tercera y última jornada este domingo de 10 a 20.