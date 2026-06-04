Polémica por la instalación de La Saladita en Allen: apuntan al intendente por habilitar la feria

Los comerciantes denuncian “competencia desleal” y llamaron a defender los negocios locales. Apuntan a Marcelo Román por el impacto que tendrá en la economía.

El anuncio de la llegada de la feria La Saladita a la ciudad de Allen, provocó un fuerte rechazo en los comerciantes locales. Foto: Gentileza.

El anuncio de la llegada de la feria La Saladita a la ciudad de Allen , prevista para este viernes, sábado y domingo, provocó un fuerte rechazo en los comerciantes locales , que responsabilizaron al intendente Marcelo Román por las consecuencias directas que provocará la feria de indumentaria en la economía local.

Los propietarios de los comercios denunciaron que la instalación de la feria de indumentaria en el ejido urbano de Allen provocará un efecto directo en las ventas de los locales de la localidad y una consecuente caída de la actividad comercial. Además, cuestionaron la decisión del intendente Marcelo Román de otorgar la autorización para el evento, afectando de forma directa la recaudación de los comercios allenses.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Allen , Gabriela Cheuqueta , expresó: "Quieren disfrazar una reventa ilegal con una feria dentro de un evento. Entendemos y valoramos el trabajo, pero resulta necesario defender al comercio local , que cada día sostiene puestos de trabajo, realiza inversiones y cumple con la normativa".

La dirigente señaló que el trabajo diario de los comercios locales cumple con la normativa vigente, paga impuestos, tasas municipales, alquileres, servicios y cargas sociales, montos que contribuyen al crecimiento económico de la localidad.

Apuntan al intendente Marcelo Román

En ese sentido, la comerciante responsabilizó al intendente de Allen, Marcelo Román, por la decisión de otorgar la habilitación comercial para la instalación de la feria La Saladita, con el argumento de que su desarrollo durante este viernes, sábado y domingo afectará las ventas de los comercios locales.

"Responsabilizo directamente al intendente por el impacto que esta decisión va a generar sobre el sector comercial de nuestra ciudad", indicó Cheuqueta.

Un debate que crece en la ciudad

La llegada de la feria ya comenzó a generar debate en distintos sectores de Allen. Mientras algunos vecinos valoran la posibilidad de acceder a productos a precios más económicos, comerciantes locales advierten sobre el impacto que este tipo de iniciativas puede tener en la economía de los negocios establecidos.

Por el momento, se espera una definición o comunicación oficial por parte del Municipio respecto a la situación de la feria y los planteos realizados por el sector comercial. Entretanto, la polémica continúa sumando opiniones y abre una discusión sobre las condiciones de competencia y el desarrollo de la actividad económica en la ciudad.