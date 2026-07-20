Un alivio para los productores: lanzan una nueva línea de créditos y hay expectativa en Río Negro

Banco Patagonia presentó una herramienta de financiamiento destinada a productores frutícolas para afrontar una inversión clave en sus chacras.

La nueva línea de créditos está destinada a productores frutícolas de Río Negro con el objetivo de fortalecer la protección de las chacras. Foto: Archivo.

La iniciativa fue desarrollada mediante un trabajo en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, la Secretaría de Fruticultura y Banco Patagonia . La nueva línea de créditos está destinada a productores frutícolas de Río Negro con el objetivo de fortalecer la protección de las chacras frente al incremento de fenómenos climáticos severos.

El anuncio fue realizado por autoridades provinciales y del banco, entre ellas el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández , quien destacó que la herramienta busca responder a una demanda creciente del sector productivo. Los créditos ya se encuentran disponibles y el monto se adapta a las necesidades de inversión de cada productor.

La medida apunta a quienes necesitan incorporar infraestructura y así reducir pérdidas por granizo, uno de los principales riesgos que enfrenta actualmente la producción de peras y manzanas en el Alto Valle.

Cómo funcionan los créditos para instalar mallas antigranizo

Los créditos fueron diseñados para financiar proyectos de distinta escala. No existe un monto único, sino que cada solicitud se evalúa según la superficie productiva y la inversión que requiera cada establecimiento.

Según explicó Facundo Fernández, la línea busca adaptarse a la realidad de cada productor y facilitar el acceso a una tecnología que ya se utiliza ampliamente en otras actividades agropecuarias.

"No hay una línea en el mercado con estas características, por lo que creemos que será muy bien recibida", sostuvo el funcionario.

El impacto de la medida para la fruticultura

La incorporación de mallas antigranizo representa una inversión importante para cualquier establecimiento frutícola, pero también una de las herramientas más eficaces para reducir pérdidas económicas.

En un contexto marcado por eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos, proteger la producción permite mejorar la estabilidad de los ingresos y disminuir el riesgo de perder una cosecha completa.

Fernández señaló que el cambio climático está modificando las condiciones habituales de producción y que la demanda por este tipo de infraestructura creció de manera sostenida en los últimos años.

Con esta nueva herramienta financiera, los productores podrán presentar un proyecto acorde a sus necesidades y acceder a un financiamiento específico para instalar mallas antigranizo.

El funcionario destacó que la propuesta complementa la oferta crediticia que la provincia ya venía impulsando para el sector agropecuario.

La fruticultura sigue siendo un motor económico

Fernández remarcó que, aunque Río Negro avanza en el desarrollo de nuevos sectores económicos como el energético, la fruticultura continúa siendo una actividad estratégica por la cantidad de empleo y movimiento económico que genera.

"Hoy vemos un fuerte desarrollo del sector energético, pero sin dejar de lado que la fruticultura sigue siendo un motor muy dinámico para miles de familias rionegrinas", afirmó.

La intención del Gobierno provincial es acompañar ese proceso mediante herramientas que permitan sostener la competitividad y reducir el impacto de los riesgos climáticos.