Bomberos de una ciudad de Río Negro lanzan una rifa para garantizar el funcionamiento del cuartel

Bomberos voluntarios de una localidad rionegrina realizan rifa solidaria para reunir recursos para cubrir los gastos diarios de la institución. Enterate cómo ayudar.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lamarque lanzó una nueva rifa solidaria con el propósito de recaudar fondos. Foto: archivo.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lamarque lanzó una rifa solidaria con el propósito de recaudar fondos que permitan afrontar los costos de funcionamiento del cuartel y el mantenimiento de las unidades que diariamente prestan servicio a la comunidad.

Desde la institución explicaron que la iniciativa ofrece como primer premio una moto 150 cc y como segundo premio una bicicleta rodado 29 . El valor de cada boleta es de 20.000 pesos , incluye tres números y el sorteo se realizará el próximo 14 de diciembre.

Si bien destacan que la venta de números avanza progresivamente en un contexto económico complejo y remarcan la buena predisposición de los vecinos para colaborar con la institución.

La comercialización está a cargo principalmente de Daniel Cárdenas, acompañado por integrantes del cuerpo activo y miembros de la comisión directiva.

Un cuartel que necesita mantenerse

Mediante declaraciones a medios de la localidad, el integrante de bomberos explicó que el dinero recaudado será destinado a cubrir gastos esenciales para el funcionamiento del cuartel, entre ellos la compra de baterías, cubiertas, repuestos y la realización de los servicios de mantenimiento de los móviles e indicó que estas tareas se llevan adelante de manera permanente y en función de los recursos económicos que la institución logra reunir.

Nuevos aspirantes a bomberos

En relación con el cuerpo activo, Poles informó que actualmente el cuartel cuenta con entre 15 y 17 bomberos voluntarios.

Además, destacó el regreso de jóvenes que habían formado parte del cuerpo de cadetes y que actualmente se encuentran realizando el Curso Nivel 1, una capacitación obligatoria de un año de duración que brinda formación en seguridad, técnicas operativas y procedimientos propios de la actividad bomberil.

En ese sentido, adelantó que próximamente se abrirá una nueva convocatoria para aspirantes a bomberos voluntarios, por lo que invitó a las personas interesadas a acercarse al cuartel para conocer los requisitos y mantenerse informadas sobre el inicio de las inscripciones.