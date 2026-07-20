Evacúan el aeropuerto de Bariloche por una valija sospechosa

El hecho se registró hace instantes en la zona de partidas de la terminal aérea en medio de una alta concurrencia con motivo del receso invernal.

Personal de seguridad activó de inmediato el protocolo correspondiente y restringió el acceso a la terminal. Foto: Archivo.

El Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche está bajo un operativo de seguridad este lunes por la tarde-noche, luego de que se detectaran dos valijas abandonadas en la entrada del sector de partidas . Personal de seguridad activó de inmediato el protocolo correspondiente y restringió el acceso a la terminal.

Según trascendió, el tránsito vehicular quedó cortado sobre la ruta de acceso, con largas filas de autos y camionetas retenidos mientras se desarrolla el operativo. Pasajeros y acompañantes esperan en las inmediaciones sin poder ingresar al edificio y en consecuencia directa, todos los vuelos programados para esta franja horaria registran demoras.

Sin confirmaciones oficiales por parte de las fuerzas competentes, el protocolo no se activó porque mediara alguna amenaza sino que se inició al ser detectada la presencia de equipaje olvidado. Los pasajeros, que en muchos casos esperaban con sus valijas en la ruta de acceso, tampoco recibieron demasiada información pero expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se vieran afectados sus itinerarios de viaje.

La detonación preventiva se escuchó minutos después de las 17.20 horas y hace instantes se habría autorizado el ingreso de los vehículos que esperaban poder llegar hasta a la aeroestación.

Temporada alta en la cordillera

El aeropuerto de Bariloche opera hasta 35 vuelos por día. La ciudad cordillerana lidera el movimiento turístico en la provincia y la ocupación hotelera ya alcanza el 85%.

Entre el sábado y el lunes están previstas 99 operaciones aéreas. El sábado y el domingo concentrarán 35 vuelos cada jornada, mientras que el lunes se esperan 29, manteniendo un ritmo elevado de conectividad.

Los vuelos conectan a Bariloche con múltiples destinos estratégicos, tanto dentro de Argentina como en Sudamérica. Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza figuran entre los principales puntos de origen de turistas nacionales.

A nivel internacional, la ciudad también recibe visitantes desde San Pablo, Belo Horizonte, Porto Alegre y Santiago de Chile. Esta red aérea amplía el alcance del destino y fortalece su posicionamiento regional.

Siete compañías aéreas participan activamente en la conectividad hacia Bariloche. Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART, LATAM, GOL, Azul y SKY sostienen una de las grillas más amplias del invierno.

Este esquema permite diversificar la oferta de vuelos y facilitar el acceso desde distintos mercados emisores. La competencia entre aerolíneas también contribuye a ampliar las opciones para los turistas.