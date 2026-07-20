Desvalijaron a un conocido músico de Cipolletti y pide ayuda para recuperar sus costosos instrumentos

Fue una casa del barrio Luis Piedra Buena, mientras la Selección Argentina jugaba la final. Le llevaron tres guitarras y dos trombones, además de ropa y un televisor.

Los trombones que le robaron a Nicolás Benítez el último domingo en Cipolletti.

Un reconocido músico de Cipolletti sufrió un robo en su casa ubicada en el barrio Luis Piedra Buena . Los ladrones le llevaron un televisor, prendas de vestir, aunque lo que más dolor le causa al damnificado: también se apoderaron de tres guitarras y dos trombones, instrumentos de alto costo económico esenciales para realizar su actividad artística y cumplir con los compromisos adquiridos, dado que lo hace profesionalmente.

El hecho ocurrió el domingo en horas de la tarde en la vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de las calles González Larrosa y Río Paraná, en momentos en que la mayoría de la gente de bien vibraba con la final del Mundial que jugaba la Selección Argentina de fútbol.

“Acabo de llegar a casa y no tengo nada”, escribió en sus redes sociales Nicolas Benítez , quien participó en diversas formaciones de distintos géneros e integró entre otras Naturaleza Reina y La Cumbiamba, el grupo cipoleño que fusiona música tropical con otros ritmos.

En una consulta realizada por LM Cipolletti, el artista contó que los delincuentes reventaron la puerta de su vivienda aprovechando que no había nadie en el inmueble y se apoderaron de todas sus cosas.

Son tres guitarras: una Jackson fabricada en Japón y considerada de alta calidad; una Squier acústica con caja grande y cuerdas de acero y otra también acústica marca Fender.

Pero además también se apropiaron de dos trombones: uno Stagg con transpositor (accesorio que cambia la afinación) y otro King simple, ambos con sus estuches rígidos.

“Tiene que aparecer algo”

Benítez se mostró contrariado por el robo sufrido, dado que le pega en el centro de su vida, que es hacer música. Pidió a la comunidad ayuda para recuperar los instrumentos, que le costó años de trabajo y grandes sacrificios para adquirirlos. De hecho la noche del sábado contó que había tocado en un show que se había realizado en un concurrido bar de Cipolletti, donde habitualmente suelen presentar espectáculos artísticos.

Sostuvo que iba a realizar la denuncia policial y que colaboraría para encontrar información que permita ubicar a los ladrones y, por sobre todo, hallar los instrumentos, que por sus características de calidad profesional pueden ser advertidas en caso de ser ofrecidas a la venta.

Conseguir filmaciones captadas por propiedades del sector, dado que a la hora que ocurrió el robo las calles estaban desiertas por el partido, es una de los aportes que tiene previsto. Por su volumen, el botín era claramente visible, por lo que se presume que los delincuentes se movían en un vehículo o bien son de la zona cercana.

“Necesito ayuda. Por favor, tiene que aparecer algo”, expresó. Pidió que cualquier dato se le escriban a @nicolas.benitez.984.