Detenidos y lesionados en los festejos pese a la derrota de la final del mundo

Hubo un gran operativo de seguridad en el centro de la ciudad. La Policía intervino por peleas y enfrentamientos. También ingresaron personas con heridas leves al hospital.

Un operativo de seguridad y prevención con más de 150 policías se diagramó tras la final del mundial de fútbol en Cipolletti.

La derrota de la selección argentina en la final del campeonato del mundo no fue impedimento para que una multitud de cipoleños salieran a las calles a demostrar su agradecimiento por la irreprochable actuación del equipo que lidera Lionel Messi, el mejor jugador de la historia.

Como es habitual, la concentración se realizó en la plaza San Martín, en el centro de la ciudad, donde las autoridades policiales y municipales habían organizado un operativo de seguridad reforzado, con efectivos de distintas dependencias, entre ellos del COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate).

Hubo mucha algarabía a pesar del resultado adverso, aunque también se registraron algunos incidentes por peleas y enfrentamientos que requirieron de la intervención de los uniformados para dispersar a los violentos.

Como consecuencia, hubo cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad. También apresaron a un sujeto que había robado una moto en inmediaciones de la esquina de las calles Alem y Córdoba, informó el comisario Diego Domínguez, jefe de la Comisaría Cuarta. El rodado fue recuperado y secuestrado por orden judicial.

En tanto que en el hospital Pedro Moguillansky se incrementó la actividad médica por personas que requirieron asistencia, aunque no hubo casos de gravedad. En su mayoría fueron ingresos por traumatismos de cráneo leve, heridas cortantes, irritación ocular por gas lacrimógeno y accidentes de tránsito, todos con lesiones leves.

Operativo con más de 150 policías y personal municipal

El operativo de prevención, seguridad y ordenamiento diagramado por la Policía provincial y el municipio cipoleño incluyó la participación de más de 150 efectivos de distintas unidades, junto a personal de la Secretaría de Fiscalización, la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Protección Civil comunal.

Entre las medidas, se realizó un vallado y cierre perimetral del sector céntrico convertido en peatonal. Además, se estableció la prohibición de ingresar al área con botellas o cualquier otro elemento de vidrio, y hasta se advirtió que se realizarían controles en los accesos al perímetro y se decomisarían las botellas prohibidas, dado el riesgo que podrían representar para los asistentes.

Sin embargo, no todos lo cumplieron, ya que con el correr de las horas se pudo advertir botellas de bebidas alcohólicas (fernet en su mayoría) diseminadas por calles y veredas, junto con envases de plásticos, latas de cerveza y de nieve artificial y restos de bengalas y artefactos pirotécnicos.

Batucada en la plaza

Un grupo de hinchas con bombos y redoblantes les pusieron ritmo a los festejos hasta bien entrada la noche. Cuando la multitud se fue desconcentrando, permanecieron un buen rato en la esquina de Roca y España sacudiendo los tambores, aunque ocupando una parte de las calles.

Ya entrada la noche la policía los condujo hasta la plaza, donde continuaron animando la reunión, seguidos de cerca por un numeroso cordón de efectivos. Era tarde ya cuando la batucada se retiró y quedó todo en silencio.

Limpieza inmediata

Tal como lo había anunciado el municipio, ni bien la muchedumbre comenzó a retirarse del centro, personal de Servicios Públicos y otras áreas iniciaron con el operativo para limpiar el sector. Fue un trabajo intensivo que incluyó el barrido de calles con el fin de acondicionar nuevamente el área. Incluso se vio también a Ayelén Quijada, jefa de Protección Civil, escobillón en mano despejando la basura acumulada.