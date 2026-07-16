Tras la noche de festejos, entraron a robar a un supermercado de Allen
Empleados de la Cooperativa Obrera advirtieron el hecho cuando ingresaron a trabajar este jueves. Aún no se determinó como fue el hecho ni lo sustraído.
Mientras aún resonaban los ecos del emocionante triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra, delincuentes ingresaron a la sucursal de la Cooperativa Obrera, ubicada en la esquina de las calles Jujuy e Hipólito Irigoyen, pleno centro de Allen.
El hecho fue descubierto a primera hora de la mañana de este jueves, cuando el personal llegó al supermercado para iniciar sus actividades, y advirtió que ladrones habían ingresado al edificio, informó el sitio ANAllen.
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Efectivos de la Policía local trabajan en el lugar. Habían convocado al equipo del Gabinete de Criminalística para comenzaron con las labores periciales de rigor con el fin de determinar cómo se produjo el ingreso y qué elementos fueron sustraídos. Entre las medidas dispuesta, trascendió que recababan imágenes de cámaras de seguridad tanto de la firma como de propiedades aledañas.
La investigación se encuentra en plena etapa inicial y, por el momento, no se informó oficialmente el monto de lo robado ni mayores detalles del hecho.
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