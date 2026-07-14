La historia detrás de la Hilux que apareció en el Alto Valle y era buscada desde 2017 en Santa Fe

La Toyota Hilux SW4 fue detectada durante un patrullaje preventivo. Era buscada por la Justicia de Santa Fe y quedó secuestrada.

El vehículo fue interceptado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) durante un control de rutina. Foto: Gentileza.

Un control de rutina terminó con el secuestro de un vehículo que llevaba casi una década siendo buscado por la Justicia. Durante un patrullaje preventivo en Cinco Saltos , efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) detectaron una Toyota Hilux SW4 que registraba un pedido de secuestro vigente desde 2017.

El procedimiento se realizó durante la noche del domingo y concluyó con el traslado de la camioneta a la Comisaría 7° , donde quedó a disposición de la Justicia.

Según informó la Policía, el hallazgo se produjo mientras los efectivos recorrían distintos sectores de la ciudad como parte de las tareas habituales de prevención.

Al observar la camioneta estacionada, realizaron la consulta en los sistemas informáticos policiales y descubrieron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente emitido por autoridades judiciales de la provincia de Santa Fe desde 2017.

Se presentó el conductor

Minutos después del procedimiento, un hombre de 39 años se acercó al lugar y manifestó ser el propietario de la Toyota Hilux SW4.

Los efectivos le informaron sobre la situación legal del rodado y dieron intervención a la Fiscalía de turno, que impartió las directivas correspondientes.

La camioneta quedó secuestrada

Por disposición judicial, la camioneta fue trasladada a la Comisaría 7° de Cinco Saltos, donde quedó secuestrada hasta que se resuelva su situación.

El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), en el marco de los controles preventivos que se llevan adelante de manera habitual en la ciudad.