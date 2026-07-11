Auto con pedido de secuestro en Cipolletti apareció en Bariloche: qué dijeron sus ocupantes

La policía interceptó el vehículo durante un operativo preventivo. Qué pasó con los sujetos que circulaban en el mismo.

En el marco de un operativo de prevención, efectivos de la Policía de Río Negro lograron recuperar en Bariloche un automóvil que tenía pedido de secuestro vigente desde Cipolletti . Durante el procedimiento, dos jóvenes que circulaban en el vehículo quedaron detenidos .

El hallazgo se produjo durante las recorridas preventivas habituales que realiza el personal de la Comisaría 27 en el sector oeste de la ciudad lacustre. En ese contexto, los uniformados procedieron a identificar a un automóvil Volkswagen Suran que circulaba por la zona con dos ocupantes a bordo.

Al momento de ser interrogados por los policías sobre el origen y la titularidad del rodado, los hombres entraron en evidentes contradicciones. Mientras uno de ellos aseguró ante los efectivos que el auto era prestado , el otro ocupante afirmó de manera incompatible que lo habían adquirido hacía pocos días .

Ante las dudas generadas por el relato, los uniformados verificaron la situación registral en el sistema policial. Allí constataron que el vehículo registraba una denuncia y un pedido de secuestro emitido el pasado 7 de julio por una dependencia de Cipolletti.

Dos detenidos a disposición de la Justicia

Los ocupantes del auto, dos jóvenes de 23 y 29 años de nacionalidad chilena, fueron inmediatamente arrestados en el lugar. Ambos quedaron alojados en una dependencia policial local bajo la imputación de presunto encubrimiento. Por su parte, el Volkswagen Suran fue secuestrado y quedó a resguardo mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes.