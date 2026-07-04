Secuestran un auto con pedido judicial: imputaron a la conductora por encubrimiento

El hecho ocurrió en Cinco Saltos, tras un alerta emitida por el sistema de monitoreo del 911. En Viedma, recuperaron otro auto robado en provincia de Buenos Aires.

Un automóvil que registraba un pedido de secuestro vigente fue retenido por personal de la Comisaría 7ma este viernes en Cinco Saltos, tras una alerta emitida por el sistema de monitoreo del 911.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:42 , cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de una Chery Tiggo 5 en calle Rica al 230.

Al verificar los datos del rodado mediante la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se confirmó que el dominio tenía un pedido de secuestro emitido el 6 de agosto de 2026, por disposición del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N.º 9 de Cipolletti.

El auto fue secuestrado y trasladado a la comisaría

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la Unidad Séptima. La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso la imputación de la conductora por el presunto delito de encubrimiento. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el vehículo se encontraba en circulación.

Recuperan en Viedma auto robado en provincia de Buenos Aires

Un automóvil con pedido de secuestro por robo fue recuperado por la Policía de Río Negro durante un operativo preventivo realizado en la ciudad de Viedma. El rodado tenía una chapa patente presuntamente apócrifa y documentación con aparentes signos de falsificación.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Sustracción Automotores, que detectó el vehículo durante una recorrida preventiva. Al identificar al conductor y verificar la documentación presentada, los efectivos advirtieron que el título de propiedad exhibía indicios de falsificación.

Con la autorización correspondiente, se realizó una inspección física del automóvil, que permitió detectar irregularidades en las numeraciones identificatorias del motor, el chasis y los cristales.

Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del rodado por la presunta infracción al artículo 289 del Código Penal. En paralelo, la Fiscalía Federal intervino por la posible falsificación de la documentación.

Mediante consultas en los sistemas informáticos policiales, finalmente se logró establecer la verdadera identidad del automóvil. De esa manera, se constató que registraba un pedido de secuestro por robo emitido en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, donde había sido denunciado como sustraído.