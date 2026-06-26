La Policía recuperó dos vehículos en Cipolletti y Cinco Saltos

La Policía encontró un auto vinculado a una causa por estafa en Neuquén y otro con prohibición de circular, a través de las cámaras del 911.

En operativos coordinados por la Policía de Río Negro , se logró la localización de un automóvil Ford Fiesta Max que presentaba pedido de secuestro vigente por una causa de estafa radicada en Neuquén , y la interceptación en tiempo real de un Peugeot 207 que circulaba con restricción legal en la vía pública de Cinco Saltos .

Una investigación policial permitió localizar en Cipolletti un auto que era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por estafa iniciada originalmente en la provincia de Neuquén .

El vehículo fue hallado en el Barrio Obrero A durante la ejecución de un procedimiento coordinado de forma directa entre la Brigada de Investigaciones y los efectivos de la Comisaría 45 , quienes verificaron en el lugar que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde principios de mayo .

El hallazgo se produjo durante las tareas habituales de seguimiento de información que realizaba el personal especializado de la fuerza. Los investigadores lograron identificar la posible ubicación del rodado y dieron el aviso correspondiente a la unidad policial con jurisdicción en el sector para avanzar de inmediato con las verificaciones físicas en el terreno.

centro monitoreo 911 Cipolletti (1) La Policía recuperó autos con pedidos de secuestro en Cipolletti y Cinco Saltos. El monitoreo del 911 fue clave en uno de los operativos. Gentileza

Una vez presentes en el lugar, los efectivos policiales constataron formalmente que se trataba de un Ford Fiesta Max de color gris. La posterior consulta a los registros oficiales automatizados confirmó de manera definitiva que el vehículo poseía un pedido de secuestro emitido el 6 de mayo, dictado en el marco de una causa por presunta estafa tramitada en Neuquén.

Asimismo, las derivaciones del procedimiento permitieron avanzar sobre la situación legal de la persona que tenía el vehículo en su poder al momento de la intervención de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con lo asentado en las actuaciones judiciales de rigor, dicho ciudadano será debidamente notificado por una causa vinculada al delito de encubrimiento, en tanto que la investigación penal continúa su curso con el objetivo de determinar fehacientemente las circunstancias y modalidades en las que se concretó la operación de compra de la unidad.

Control digital en Cinco Saltos: interceptan un rodado con prohibición de circular

Por otra parte, la labor coordinada y simultánea entre los operadores del sistema 911 RN Emergencias y los efectivos de la Policía permitió interceptar en Cinco Saltos un vehículo que registraba una prohibición absoluta de circular. La intervención en la vía pública se concretó en un lapso de pocos minutos gracias al monitoreo permanente de las cámaras de seguridad y al despliegue de las unidades de control.

Todo comenzó cuando un operador del centro de emergencias observó el desplazamiento de un automóvil por una de las calles céntricas de Cinco Saltos. Como parte de las tareas de prevención general que se ejecutan a diario, se procedió a realizar una verificación inmediata en los sistemas informáticos disponibles, donde se constató que el rodado presentaba una restricción vigente para transitar.

Ante esa situación, la alerta y la información geográfica precisa fueron transmitidas de inmediato al personal policial de la Brigada Motorizada de Apoyo, que se encontraba realizando recorridas preventivas en la zona. Al mismo tiempo, desde el centro de monitoreo se siguió de cerca el recorrido del vehículo, aportando datos minuciosos sobre su desplazamiento en tiempo real para facilitar la intercepción de manera segura.

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Gracias a esa comunicación e intercambio permanente entre los operadores de pantallas y los efectivos apostados en la calle, el automóvil, un Peugeot 207, pudo ser localizado y finalmente interceptado apenas unos minutos después del aviso inicial. La rápida respuesta institucional permitió concretar las actuaciones correspondientes sin inconvenientes y bajo estricta supervisión de la fuerza.

Posteriormente, el rodado fue trasladado a las dependencias de la Comisaría 7° para dar continuidad a las diligencias de rigor. En los asientos de la unidad se identificó correctamente a la conductora, una mujer de 33 años, de Cinco Saltos, y se adoptaron las medidas administrativas y de control legalmente previstas para este tipo de situaciones irregulares, poniendo en valor la aplicación de herramientas tecnológicas avanzadas al servicio de la prevención y la seguridad pública de la provincia.