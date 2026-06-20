Recuperan vehículos robados y detienen a sospechosos en Cipolletti y la región

La Policía recuperó tres motos y un auto con pedido de secuestro. En uno de los casos, el vehículo fue hallado durante un control de rutina en una dependencia policial.

Una serie de operativos preventivos e investigaciones de la Policía desplegados en las últimas horas en el Alto Valle permitieron el secuestro de varios vehículos con requerimientos judiciales y la demora de los conductores involucrados.

Los procedimientos, que tuvieron lugar en Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro , se originaron tanto por patrullajes de rutina como por alertas vecinales y el entrecruzamiento de datos en plantas de verificación.

El primer procedimiento se registró en pleno centro de la ciudad durante la madrugada del 20 de junio . A las 2:30 , personal de la Comisaría Cuarta que realizaba recorridas de prevención en la intersección de calle Roca y Miguel Muñoz interceptó una motocicleta Honda XR 190cc de color rojo y blanco.

El rodado era conducido por un joven de 23 años que, al momento de la identificación, manifestó no ser el titular de la moto ni poseer el seguro obligatorio vigente.

moto secuestrada La Policía recuperó vehículos robados en Cipolletti, Fernánez Oro y Cinco Saltos.

Ante esta irregularidad, los efectivos procedieron al decomiso del vehículo por infracción al artículo 12 inciso f) de la Ley 5184, mientras que el conductor fue trasladado a la unidad policial en calidad de demorado bajo el artículo 11 inciso a) de la misma norma.

Horas antes, el 19 de junio a las 21, una dotación del Destacamento 114° de Cipolletti montó un operativo tras detectar información clave en las redes sociales. Las publicaciones alertaban que un auto robado en la ciudad se encontraba oculto en un domicilio del barrio Los Olmos.

Al arribar a una vivienda ubicada en calle Las Lilas, lote 31, el personal policial halló un Fiat Palio al que ya le habían desmantelado sus cuatro ruedas. Al cotejar los datos del automóvil, se confirmó que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 26 de mayo de 2026, solicitado por la Comisaría 21° de Neuquén capital. El coche fue secuestrado y trasladado a los asientos de la unidad.

auto secuestrado La Policía recuperó vehículos robados en Cipolletti, Fernánez Oro y Cinco Saltos.

Sorpresa en la planta verificadora de Cinco Saltos

En la localidad de Cinco Saltos, un trámite de rutina terminó con el secuestro de una motocicleta de alta cilindrada. El viernes 19 a las 11, un joven de 20 años se presentó en la planta verificadora de la Comisaría 7° con la intención de realizar la verificación física —el correspondiente Formulario 12— de una Yamaha XTZ 250cc.

Sin embargo, los peritos policiales descubrieron que el rodado arrastraba un pedido de secuestro activo requerido por la Comisaría 18° de Neuquén, en el marco de una causa por robo denunciada el 21 de septiembre de 2025. Ante el hallazgo, se dio inicio a actuaciones judiciales por encubrimiento y se incautó la moto.

Vecinos alertaron sobre una moto oculta en Fernández Oro

Finalmente, en Fernández Oro, la colaboración vecinal fue fundamental para recuperar un vehículo que llevaba casi 14 años con pedido de captura. El viernes 19, la Comisaría 26 recibió un llamado que solicitaba la presencia policial en el barrio Costa Esperanza, debido a que en el patio de una vivienda se observaban movimientos sospechosos con ciclomotores de dudosa procedencia.

moto fernandez oro La Policía recuperó vehículos robados en Cipolletti, Fernánez Oro y Cinco Saltos.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una motocicleta tipo 110cc, de color negro y con un evidente faltante de plásticos. Al ingresar el número de cuadro y motor al sistema, el personal descubrió que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente desde el 2 de noviembre de 2012, solicitado por la Comisaría 18° de Neuquén. El rodado fue trasladado a la dependencia policial y se inició una causa judicial por encubrimiento.