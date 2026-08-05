El municipio ejecuta un plan de emergencia para asistir a los barrios más afectados por las lluvias

Este miércoles el Comité de Emergencias trabajará en distintos puntos de la ciudad. Las tareas van desde camiones para extracción de agua a limpieza de cámaras y desagües.

El municipio asiste a los barrios más afectados por las lluvias.

Tras las intensas lluvias que se registran desde la madrugada de este miércoles, el Municipio de Cipolletti lleva a cabo tareas de limpieza y mantenimiento de calles con el objetivo de mejorar la transitabilidad y evitar la acumulación de agua de lluvia en la ciudad.

Todas las áreas municipales están abocadas a reforzar trabajos de: limpieza de bocas de tormenta, cámaras, cordones cuneta y desagües pluviales. Además, se continúa con la extracción de agua en las zonas más afectadas, y un plan de bacheo con rapibach.

Se informó que las tareas que se desarrollan durante la jornada de hoy, miércoles 5 de agosto , son las siguientes:

Camiones para extracción de agua trabajan en: calle 13 bis; Juventud y Desarrollo; 2 de Agosto.

Bacheo con rapibach en pozos de grandes dimensiones: Sarmiento y Tte.Ibañez; Belgrano y Lavalle, Tte.Ibañez y Villarino; Córdoba y París; D.Aligheri y Larrosa.

Limpieza de cámaras: Lavalle entre Mengelle y Villegas.

Limpieza de desagüe: sobre calle Lavalle y Juan M.de Rosas.

Limpieza de cámaras: sobre calle Lavalle y Juan Manuel de Rosas.

Alerta amarilla por lluvias en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la alerta amarilla por lluvia para la región. El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad variable. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas más elevadas no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve.

La AIC comunicó que el ingreso de aire frío y húmedo provoca precipitaciones en toda la región. En los valles, lluvias y chaparrones durante hoy y mañana. Escarchilla dispersa. Mejoran las condiciones durante la tarde del jueves con viento del oeste. Aire frío, viento e inestabilidad el viernes. Heladas el fin de semana.

Recomendaciones para la comunidad

Se solicita tomar los siguientes recaudos ante el pronóstico de lluvia:

Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que pueden ser arrastrados por el agua.

Desenchufar artefactos eléctricos que puedan llegar a estar expuestos al agua.

Si usas como medio de transporte bicicleta o moto tener cuidado al doblar en las esquinas ya que pierden adherencia y agarre.

Revisar, cada cierto tiempo, el estado de los techos, el de la bajada de agua de edificios y de los desagües próximos.

Guardias habilitadas

Ante la solicitud de asistencia los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109 las 24 horas o al 147.