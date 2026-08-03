Un conductor mostró el impactante deterioro de la Ruta 22 tras las lluvias: "Tremendos cráteres"

El video expone el deterioro de la calzada entre Guerrico y Allen y una trampa nocturna que provocó destrozos en las ruedas de decenas de vehículos.

Tras varios días de intensas lluvias en el Alto Valle , se han deteriorados las calles y rutas de la región. Al gran flujo vehicular se le debe sumar ahora el estado de los caminos que, al caer la noche, se transforman en un peligro.

Este fin de semana, un reginense sumó un impactante registro del peligro que implica circular por la Ruta Nacional 22 . El registro fue del día sábado que viajó hasta la ciudad de Neuquén. En su red social Tik Tok posteó imagenes de una fila de vehículos varados en la banquina con neumáticos destruidos tras caer en profundos baches.

El video, que rápidamente se viralizó fue grabado a la altura del kilómetro 1194, en el tramo comprendido entre Guerrico y Allen . En un trayecto que fue filmado por poco más de 36 segundos y transitado a muy baja velocidad, se llega a contabilizar a diez automovilistas detenidos sobre la banquina cambiando sus ruedas .

En declaraciones a medios de Villa Regina, Nelson relató: "Está detonada. Más que pozos, eran cráteres. Si querías esquivar uno, te comías a alguien de frente".

Agrego que debido a este panorama con el que se encontró en el viaje de ida, en el regreso a Regina tomó otra decisión. “Me volví por Ruta Chica, hay que tener precaución por los lomos de burro, pero no tiene los pozos de la Ruta 22. '¿Querés un viaje a la luna? Andá de noche por la Ruta 22'", ironizó Nelson.

Recomendaciones para evitar siniestros

Considerando el estado actual de calles y rutas de camino en la zona del Alto Valle, se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas que puedan derivar en accidentes.

Uno de los principales riesgos detectados está vinculado a los baches cubiertos de agua, que dificultan su visibilidad. Esta situación se repite especialmente tras lluvias, cuando las irregularidades del pavimento quedan ocultas y sorprenden a quienes circulan.

Además, se recomienda mantener una distancia prudente entre vehículos, revisar el estado de los neumáticos y evitar sobrepasos innecesarios. Estas medidas simples pueden marcar la diferencia en un contexto de alta peligrosidad vial.

Ruta 22: tierra y pozos de nadie, mientras la Provincia negocia con Nación su traspaso

El tramo de la Ruta Nacional 22 desde Fernández Oro o Puente 83, donde las obras quedaron inconclusas hace más de quince años. La calzada acumula pozos, deformaciones y una infraestructura que no acompaña el crecimiento del tránsito diario.

Por esta traza circulan a diario miles de vehículos livianos, transportes de carga y micros de larga distancia con destino a Cipolletti, Neuquén y otros puntos de la región. La ausencia de una traza de doble vía completa obliga a largas filas sobre un único carril disponible, generando demoras constantes y maniobras riesgosas entre los conductores.

Estefania Petrella

Un vacío de responsabilidades

La Municipalidad no posee jurisdicción sobre la calzada nacional, y la Provincia se encuentra en la misma situación administrativa. Ambos niveles de gobierno responsabilizan a Vialidad Nacional por los arreglos superficiales y los parches temporales que no resuelven el fondo del conflicto vial.

Desde el distrito 20° de Vialidad Nacional en Río Negro, a cargo del abogado y contador Nisim Tasat, comentaron a LM Cipolletti que sobre el tramo Cervantes - Cipolletti, los equipos se encuentran ejecutando tareas de bacheo en frío. Sin embargo no precisaron sobre reacondicionamientos sobre los tramos que no cuentan con asfalto, ni sobre la reposición de cartelería preventiva en el sector.

La carta que juega la provincia

En paralelo a este reclamo cotidiano, el gobernador Alberto Weretilneck formalizó ante Vialidad Nacional una propuesta para que Río Negro asuma la administración de sectores de las rutas 22 y 151. El mandatario explicó que el plan contempla dos etapas: recuperar primero el estado actual de ambas rutas y luego avanzar en el diseño vial integral del Alto Valle.

El esquema provincial incluye la gestión de un préstamo de unos 60 millones de dólares ante Fonplata para intervenir aproximadamente 300 kilómetros de rutas nacionales. En el caso puntual de la Ruta 22, el plan abarca 258 kilómetros entre Río Colorado y Chichinales, incluyendo la culminación de la rotonda de Choele Choel, obra iniciada años atrás y todavía inconclusa.