Murió el trabajador municipal que había resultado gravemente herido tras una explosión en un albergue deportivo

Pablo Cifuentes tenía 36 años y permanecía internado desde el accidente ocurrido en un edificio municipal. El dolor se expresó en toda la ciudad.

El trabajador municipal de Viedma que había sufrido severas quemaduras durante una explosión. Foto: Gentileza.

Tras varias semanas internado en grave estado, este domingo falleció Pablo Cifuentes , el trabajador municipal de Viedma que había sufrido severas quemaduras durante una explosión ocurrida mientras realizaba tareas en un edificio de la comuna .

La noticia generó una profunda conmoción en la capital rionegrina , donde compañeros de trabajo, funcionarios y vecinos siguieron de cerca su evolución desde el día del accidente.

Según se informó, el trabajador murió alrededor de las 15. Su velatorio se realizará este domingo de 19 a 23 y continuará el lunes desde las 8 en la Empresa Casella. Por pedido de su madre, Blanca Díaz, sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal de Viedma.

Pablo Cifuentes murió alrededor de las 15 horas de este domingo. Foto: Gentileza (NoticiasNet).

El accidente que conmocionó a la ciudad

El hecho ocurrió cerca de las 14 del sábado 11 de julio en el edificio ubicado sobre la Costanera Norte, donde funcionan el Albergue Deportivo Municipal y la Escuela Municipal de Canotaje.

De acuerdo con la investigación, una fuerte explosión —que habría estado relacionada con un tubo de gas— se produjo cuando Cifuentes se encontraba solo en el lugar.

Como consecuencia del estallido sufrió gravísimas quemaduras y fue trasladado para recibir atención médica. El edificio también registró importantes daños materiales.

Mensajes de despedida y reconocimiento

Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. El Concejo Deliberante de Viedma expresó su "profundo pesar" y recordó a Cifuentes como una "excelente persona y trabajador municipal".

También el vicegobernador Pedro Pesatti lo despidió con un sentido mensaje. "Hoy me toca despedir con enorme dolor a Pablo Cifuentes. Mi gratitud y reconocimiento hacia él serán eternos", expresó.

Desde la Municipalidad de Viedma también lamentaron la pérdida. "El equipo de la Municipalidad de Viedma lamenta profundamente el fallecimiento de Pablo Cifuentes, gran persona y trabajador municipal incansable", indicaron en un comunicado, al tiempo que acompañaron a la familia y seres queridos en este momento de profundo dolor.