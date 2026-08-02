Hallaron muerta a una adolescente de 17 años: qué se sabe de la investigación

La joven fue encontrada por familiares en su vivienda del barrio 84 Viviendas. La autopsia descartó indicios de criminalidad.

La familia dio aviso a la policía luego de que no respondiera a los llamados. Foto: Archivo.

Una adolescente de 17 años fue hallada sin vida ayer por la tarde en una vivienda del barrio 84 Viviendas, en Bariloche . El hecho generó una profunda conmoción entre familiares y vecinos.

Según informaron fuentes policiales, fue la tía de la joven quien dio aviso a la Policía luego de que advirtieran que permanecía en su dormitorio con la puerta cerrada con llave y no respondía a los llamados .

Ante esa situación, los familiares forzaron el ingreso a la habitación y la encontraron inconsciente.

Intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla

La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal, donde el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Pese a los esfuerzos, no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento.

Tras el hecho, el fiscal de turno ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en la vivienda.

La principal hipótesis que investigan

De acuerdo con fuentes policiales, una de las hipótesis que se analiza es que la joven haya fallecido por una posible inhalación de monóxido de carbono mientras dormía. No obstante, esa línea de investigación continúa bajo análisis y deberá ser confirmada por los estudios correspondientes.

Qué reveló la autopsia

Luego de practicarse la autopsia, los resultados descartaron la existencia de indicios de criminalidad.

Con ese dato, la investigación continúa enfocada en determinar con precisión las causas del fallecimiento de la adolescente.