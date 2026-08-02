Tras las intensas lluvias, será un domingo soleado en el Alto Valle: Cómo seguirá la semana

La lluvia da un respiro en la región de la Confluencia. Mientras que en la cordillera rionegrina continuarán las nevadas intensas.

Un domingo soleado se registrará en el Alto Valle , luego de varios días de lluvia que generaron múltiples inconvenientes, sobre todo el deterioro y anegamiento de calles.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la temperatura de la jornada oscilará entre los 5 y 16º, con viento que alcanzará 41 km/h de máxima con ráfagas de hasta 69 en horas de la tarde. Pero además el pronóstico indica que hay 0% de probabilidades que se produzcan precipitaciones.

Las buenas condiciones climáticas permitirán proyectar actividades al aire libre, como por ejemplo asistir a la Visera de Cemento, donde Cipo a partir de las 15:30 comenzará a jugar la Fase Campeonato del Torneo Federal A ante Huracán Las Heras.

Donde el invierno aún se hará sentir será en la zona cordillerana rionegrina. El informe meteorológico anticipa tanto para Bariloche como para El Bolsón "nevadas fuertes" durante todo el día con temperaturas que rondarán entre 1 y 5º, con vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de hasta 59. La caída de nieve continuará hasta el miércoles, con algunos períodos de lluvia.

En la Línea Sur la jornada arrancó fresca, con 1º y una máxima prevista de 8º, vientos de hasta 41km/h, aunque con ráfagas que alcanzarían 78km/h. Sin precipitaciones a la vista.

Mientras que en la zona atlántica se esperaban lluvias para la mañana, las que cesarán desde la tarde. El resto de la semana continuará con cielo nublado y temperaturas de entre 7 y 15º.

Cómo seguirá la semana en la región

La buena noticia indica que no habrá lluvias durante toda la semana que se avecina en el Alto Valle. Las temperaturas rondarán entre los 4 y los 15º y predominará el cielo nublado con algunos períodos de sol. La AIC -Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas- coincide con el panorama semanal: anticipa tiempo bueno, acompañado por un aumento paulatino de la nubosidad y menor intensidad de los vientos.