Secuestran en Río Negro la Amarok buscada en Neuquén por robos con inhibidores de alarmas: cuatro jóvenes demorados

Tienen entre 19 y 23 años. Un operativo conjunto y el lector de patente permitió interceptar la camioneta que era la pesadilla de toda la cordillera.

Una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad de Río Negro y Neuquén permitió interceptar una camioneta Volkswagen Amarok sobre la Ruta Nacional 40 , a la altura de Dina Huapi. El vehículo poseía pedido de búsqueda por una seguidilla de robos cometidos mediante el uso de inhibores, es decir tecnología para neutralizar el cierre centralizado de los automóviles en Villa La Angostura.

El procedimiento se desencadenó luego de que la Policía de Neuquén emitiera un alerta sobre una camioneta Volkswagen Amarok presuntamente involucrada en varios delitos contra la propiedad registrados en la localidad turística de Villa La Angostura.

La clave para la localización fue la tecnología aplicada a la seguridad vial: los lectores automáticos de patentes ( LPR ) del Anillo Digital de Río Negro detectaron el avance de la camioneta mientras transitaba por la Ruta Nacional 40 , en el tramo que une las localidades de Bariloche y Dina Huapi.

Tras la confirmación automática del dominio, un operador del Centro de Monitoreo del 911 RN Emergencias activó de inmediato el protocolo de actuación. En forma simultánea, se dio aviso a los efectivos de la Comisaría 36° de Dina Huapi y al Cuerpo de Seguridad Vial.

Seguimiento en tiempo real y detención en el río Limay

Durante el desarrollo del despliegue en terreno, los operadores del Centro de Monitoreo mantuvieron un seguimiento permanente mediante las cámaras de videovigilancia, transmitiendo la ubicación exacta y los desplazamientos de la camioneta a las unidades policiales.

La precisión en la transmisión de datos permitió montar un cerrojo estratégico. Finamente, la camioneta fue interceptada en las inmediaciones del puente sobre el río Limay, impidiendo su fuga hacia la provincia vecina.

Al momento de ser interceptados, las autoridades identificaron a los cuatro ocupantes de la Amarok: cuatro jóvenes de 19, 20, 21 y 23 años, todos con domicilio radicado en la ciudad de Neuquén Capital.

Secuestro de inhibidores, herramientas y elementos robados

Por orden de las autoridades judiciales intervinientes, los cuatro sospechosos fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia, mientras que el vehículo quedó en calidad de secuestro preventivo.

Durante la requisa realizada sobre el habitáculo de la camioneta, el personal policial halló:

Equipos de comunicaciones y radionavegación modificados tecnológicamente para funcionar como inhibidores de señal de alarmas y cierres centralizados .

Herramientas de efracción y elementos presuntamente utilizados para forzar accesos.

Prendas de vestir, indumentaria y diversos objetos de valor, los cuales están siendo cotejados con las denuncias radicadas por las víctimas en Villa La Angostura.

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron que el resultado exitoso del procedimiento demuestra la efectividad de la interoperabilidad entre las fuerzas policiales rionegrinas y neuquinas, sumada al monitoreo constante y el equipamiento tecnológico del sistema 911.