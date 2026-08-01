Lo asaltaron a punta de pistola, lo golpearon y lo secuestraron: hay tres detenidos

Un joven fue interceptado por tres delincuentes armados en su lugar de trabajo, golpeado y obligado a subir a una camioneta. La geolocalización de su celular fue clave.

El hecho ocurrió en General Roca, un hombre fue interceptado por tres ladrones y obligado a subir a una camioneta para robarle. (Foto: archivo)

Un operativo policial permitió desarticular un violento robo con arma de fueg o , donde tres hombres fueron detenidos tras una persecución que incluyó el uso de tecnología para ubicar a los sospechosos.

El hecho tuvo lugar en un estudio de tatuajes ubicado sobre calle Villegas en General Roca , donde un joven de 24 años fue sorprendido por tres delincuentes armados mientras se encontraba trabajando en el local.

Según la denuncia radicada, los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego, le sustrajeron su teléfono celular y lo obligaron a subir a una camioneta, en la que fue trasladado por distintas calles.

Durante el recorrido, la víctima sufrió un golpe en la cabeza, en un episodio que incrementó la violencia del hecho, antes de ser abandonado en inmediaciones del barrio 260 Viviendas, donde pudo pedir ayuda.

La víctima se encontraba trabajando en su estudio de tatuajes cuando fue sorprendido por los asaltantes. (Imagen ilustrativa)

La clave: la geolocalización del celular

Tras lograr ponerse a salvo, el joven realizó la denuncia y aportó un dato clave que permitió avanzar rápidamente en la investigación: la ubicación en tiempo real de su teléfono celular robado.

Con esa información, el personal del Destacamento 178° de Bagliani desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, agilizando la intervención policial.

La camioneta fue interceptada en la intersección de las calles Buenos Aires y Gelonch, donde los efectivos lograron identificar y detener a los tres hombres que se encontraban a bordo del rodado.

Secuestro de elementos y causa judicial

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el vehículo utilizado en el robo, un arma de fuego, teléfonos celulares y varios precintos, elementos que refuerzan la hipótesis de un accionar planificado.

Además, en el marco de la requisa, los uniformados hallaron una sustancia vegetal compatible con marihuana, lo que derivó en la intervención del Juzgado Federal por una posible infracción a la Ley 23.737.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría 3°, donde quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de robo calificado en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría 3 de General Roca.

Otro procedimiento: agresión a policías

En paralelo, durante la madrugada de este sábado, el mismo destacamento policial intervino en un segundo hecho que derivó en la detención de dos personas por agredir a efectivos en pleno procedimiento.

El episodio ocurrió en la intersección de calle 9 de Julio, donde un automóvil había terminado con su parte frontal dentro de un desagüe, lo que motivó la presencia de inspectores municipales de Tránsito.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre y una mujer que se encontraban alterados y mantenían una actitud hostil, dificultando el normal desarrollo del procedimiento administrativo.

Violencia contra los uniformados

Cuando el personal policial intentó dialogar con los involucrados, ambos reaccionaron de manera violenta y agredieron físicamente a los efectivos, generando una situación de tensión en el lugar.

Como consecuencia del ataque, uno de los uniformados sufrió una lesión en el dedo meñique de la mano derecha, lo que derivó en la inmediata intervención para controlar la situación.

Ante la agresión, los efectivos redujeron y aprehendieron a ambas personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia acusadas de atentado y resistencia a la autoridad.

En tanto, el vehículo involucrado en el incidente fue retirado por los inspectores municipales de Tránsito, quienes continuaron con las actuaciones correspondientes dentro de su ámbito de competencia.