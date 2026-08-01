Fuerte choque en Cipolletti: una maniobra en "U" terminó con un motociclista hospitalizado

Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque en Ruta 65 y Mastrocola, cuando un auto realizó un giro en “U” y fue impactado. Fue trasladado al hospital.

El accidente vehicular ocurrió en Ruta Chica y Mastrocola de Cipolletti.

Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque ocurrido este viernes por la noche en Cipolletti , en la intersección de la Ruta Provincial 65 y calle Mastrocola. El siniestro involucró a un automóvil y una moto.

El episodio se registró alrededor de las 20:17 del viernes, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial tomó conocimiento del siniestro. En el lugar colisionaron un auto Volkswagen Gol Trend y una motocicleta Honda XR190, en circunstancias que son materia de investigación.

Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba en sentido Cipolletti–Fernández Oro. En ese trayecto, el conductor habría realizado una maniobra de giro en “U”, momento en el que fue impactado por la motocicleta sobre la puerta del lado del conductor.

La violencia del impacto dejó al motociclista tendido sobre la calzada, generando preocupación entre quienes transitaban por la zona. De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia para asistir al herido.

El SIARME intervino y trasladó al motociclista al Hospital.

Asistencia y traslado del motociclista

Tras el choque, personal del SIARME acudió rápidamente al lugar y brindó las primeras atenciones al conductor de la moto. El hombre presentaba dolencias en una de sus piernas, producto del impacto sufrido.

Luego de ser estabilizado en el lugar, el motociclista fue trasladado al hospital local para una evaluación más completa. Hasta el momento, no se informó oficialmente el carácter de las lesiones, a la espera del correspondiente certificado médico.

El estado de salud del herido será determinante para establecer la gravedad del hecho y las eventuales responsabilidades. Las autoridades aguardaban el parte médico para avanzar en la calificación del siniestro.

Un choque ocurrió 20:17 de este viernes. (Foto: archivo)

Intervención policial y peritajes

En el lugar del hecho trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del accidente. Se efectuaron pericias sobre los vehículos involucrados y el sector del impacto.

Como parte del procedimiento, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la unidad policial, donde permanecerá a disposición de la investigación. Estas medidas buscan preservar evidencia clave para esclarecer lo sucedido.

Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si existieron infracciones a las normas de tránsito o factores que hayan contribuido al choque.