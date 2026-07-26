Choque, corte total y máxima precaución: el complicado domingo que vive Bariloche por la nieve

La circulación fue interrumpida de forma total tras un siniestro vial. Piden evitar la zona y viajar solo si es estrictamente necesario.

El siniestro obligó a cortar por completo un tramo de la avenida Bustillo. Foto: Gentileza.

Un accidente de tránsito registrado este domingo obligó a cortar por completo un tramo de la avenida Bustillo , en San Carlos de Bariloche , en una jornada complicada por las intensas nevadas y la alerta meteorológica vigente.

El tránsito permanece totalmente interrumpido entre los kilómetros 13,500 y 14,500 , mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar para asistir la situación y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

El corte fue dispuesto de manera preventiva y alcanza uno de los sectores más transitados de la avenida Bustillo .

Desde los organismos que intervienen en el operativo solicitaron a los conductores evitar por completo ese tramo, utilizar caminos alternativos y postergar los traslados que no sean indispensables hasta que se normalice la circulación.

La nieve complica la circulación

El siniestro ocurrió en medio de una jornada marcada por las intensas nevadas que afectan a la Zona Andina y que mantienen vigente una alerta meteorológica.

Las autoridades insistieron en conducir con extrema precaución debido a la baja adherencia de la calzada y la reducida visibilidad que generan las condiciones climáticas.

Refuerzan el operativo de emergencias

Frente al temporal, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) desplegó un operativo especial desde Bariloche para reforzar la respuesta ante accidentes y otras contingencias.

Las bases de la Zona Andina trabajan con equipos multidisciplinarios y Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) equipadas para asistir a pacientes críticos y realizar traslados de urgencia, incluso en sectores donde la acumulación de nieve dificulta el acceso.

Un sistema preparado para responder

El operativo se coordina desde la base central del SIARME en Viedma, en articulación con el sistema 911, hospitales y demás organismos provinciales.

La planificación permite movilizar personal, móviles y equipamiento hacia la Zona Andina si las condiciones climáticas empeoran, con el objetivo de mantener la cobertura sanitaria y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.