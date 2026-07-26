Andaba en una moto sin patente por Cipolletti y terminó detenido por lo que escondía entre la ropa

Un control policial en Cipolletti derivó en la detención de un joven por un hallazgo inesperado. El conductor quedó imputado y la moto también fue incautada.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo. Foto: Archivo.

Un operativo de identificación realizado por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) Zona I terminó con la detención de un joven que llevaba un arma de fuego oculta entre sus prendas.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves por la noche en la intersección de San Luis y Corrientes , cuando efectivos policiales interceptaron una motocicleta que circulaba sin chapa patente y en la que viajaban dos jóvenes.

Mientras los uniformados realizaban el cacheo preventivo, el conductor admitió que escondía un arma de fuego entre su ropa y aseguró que la había adquirido recientemente.

Tras dar intervención al Gabinete de Criminalística, se confirmó que se trataba de un revólver con una munición alojada en el tambor, por lo que fue secuestrado para las pericias correspondientes.

Qué pasó con los ocupantes de la moto

Además del arma, la Policía incautó la motocicleta debido a las irregularidades detectadas durante el procedimiento, entre ellas la falta de chapa patente.

Por disposición de la fiscal de turno, el conductor quedó detenido e imputado por el presunto delito de portación ilegal de arma de fuego, mientras que el acompañante fue demorado.

Otro caso en Cipolletti: dos detenidos armados en el Anai Mapu

Dos hombres de 40 y 46 años de edad de nacionalidad paraguaya fueron detenidos por la policía minutos antes de la medianoche del sábado en el barrio 10 de Febrero de Cipolletti, un asentamiento cercano al Anai Mapu.

Les secuestraron un revólver cuyo calibre aún no se pudo determinar cargado con dos balas y una camioneta de alta gama. El operativo se llevó a cabo luego de que un vecino del sector barrial llamara al 911 RN Emergencias para alertar que andaba dos sujetos a bordo de una Volkswagen Amarok color gris oscuro, y que habían exhibido un arma de fuego.

Ante el requerimiento, un patrullero de la Comisaría 45 se trasladó al lugar y sus efectivos encontraron un rodado como el descripto por el testigo, por lo que lo procedieron a interceptarlo.

Al realizarles la requisa de rigor frente a un testigo, encontraron que llevaban un arma tipo revolver color gris claro con dos municiones en el tambor, que se encontraba debajo del asiento del conductor.

El resultado del operativo fue comunicado a la fiscal de turno Laura Olea, quien dispuso el inicio de las actuaciones con la intervención del Gabinete de Criminalística para que su personal efectuara los trabajos periciales para agregar a la causa. La funcionaria ordenó el secuestro del arma, cuya marca y calibre deberá ser determinada por un perito armero.