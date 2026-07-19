"Andate al baño calladito la boca": asaltaron una tienda, robaron una moto y tuvieron que escapar sin el botín

Dos ladrones encapuchados robaron en un comercio del centro de la ciudad. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Cómo sigue la investigación.

Los delincuentes sorprendieron al empleado del comercio y lo amedrentaron para que le entregara dinero y las llaves de su moto. También se apoderaron de bolsos con ropa. Pero el golpe no tuvo éxito.

Dos ladrones encapuchados y supuestamente armados irrumpieron en una tienda del centro de Cipolletti y se apoderaron de tres bolsos repletos de mercadería, un celular y la moto del empleado.

Pero no fueron muy lejos, porque a las pocas cuadras cayeron al piso cuando una de las prendas robadas se le enredó en una rueda del vehículo y eso les hizo perder estabilidad.

De todos modos, ambos lograron escapar y son intensamente buscados por la policía , mientras que tanto el rodado como la ropa sustraída fue recuperada, aunque varias de las piezas quedaron arruinadas y ya no servirán para ofrecerlas a la venta. Sólo el teléfono aún no fue hallado.

El hecho ocurrió este sábado en horas de la tarde en el local LB Indumentaria, ubicado en la calle 9 de Julio 296, casi Villegas, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad que posee el negocio.

Un video que muestra el momento de terror

Las imágenes, que se difundieron en las redes sociales con un duro mensaje de los damnificados, muestran que los delincuentes, que ocultaban sus rostros el gorro de las camperas que vestían, irrumpieron en momentos en que se encontraba solo el trabajador.

Uno de ellos, el que daba las ordenes, encaró al muchacho empuñando un objeto de color rojo, con el que lo amedrentó como si fuera un arma de fuego.

“Andate al baño calladito la boca, quédate tranquilito”, le advirtió el asaltante a la víctima, quien visiblemente aterrorizado obedeció sin ofrecer resistencia con las manos arriba.

Ya en la parte de tras del salón, en una especie de depósito, le pidió su celular y le dijo “quédate acá y no te muevas”, mientras tomaba el dinero de la caja registradora, una notebook y otros elementos que había sobre el mostrador. En tanto que el cómplice metía recorría el salón metiendo ropa dentro de la mochila que había llevado.

A todo esto, el ladrón que mandaba le seguía insultando y humillando al empleado y exigiéndole más dinero. En un momento le pidió que desocupara una bolsa para guardar parte del botín y le aclaró “dale que no tengo tiempo”. Finalmente le pidió las llaves de su moto, y le preguntó en un par de oportunidades y con tono intimidante si estaba asegurado con cadena y candado.

Con los tres bolsos llenos de ropa subieron a la moto, en el momento que pasaba una señora con un carrito de compras, y escaparon por 9 de Julio en dirección al oeste.

Algo le llamó la atención a la vecina, que se quedó mirando hacia el interior del comercio, del que salió instantes después el muchacho gesticulando en busca de ayuda.

Fuga y caída

En la fuga, los delincuentes fueron perdiendo prendas de vestir que cayeron de los bolsos. Alguien los filmó desde un colectivo con la ropa colgando. Esa secuencia también fue publicada por los comerciantes afectados.

Pero después en la esquina de Alem y Villegas -se presume que tomaron en contramano en esta última calle- una de las prendas se les enredó en la rueda trasera de la moto, lo que les hizo frenar la marcha abruptamente, perder estabilidad y caer al piso. Inmediatamente escaparon, dejando el rodado y el botín disperso a varios metros a la redonda, ante la sorpresa de transeúntes y automovilistas que pasaron justo por el lugar.

El operativo también fue registrado en un video con la presencia de policías y los peritajes efectuados por personal del Gabinete de Criminalística.

El comisario Diego Domínguez, jefe de la Unidad Cuarta, informó este domingo que se encuentran en pleno trabajo de investigación para atrapar a los delincuentes. Indicó que entre otras medidas solicitaron los videos tomados por el sistema del negocio y las del 911 RN Emergencias.

El reclamo de los damnificados

El muchacho que estaba atendiendo el comercio asaltado publicó en sus redes sociales un contudente mensaje en el que relataron el momento amargo que tuvo que atravesar el empleado y reclamaron mayores medidas de seguridad. El mensaje es el siguiente:

"Hoy vivimos uno de los momentos más feos, de los que todo comerciante y empleado de comercio teme constantemente. Un robo/asalto a mano armada. Solo quien pasa por esta situación puede entender los segundos infernales que se viven, uno que trabaja, se busca el mango día a día, invierte tiempo, dinero, esfuerzo para sostener un local del rubro que sea y que venga otro a querer robarte todo en cuestión de segundos y no solo eso sino que también tener que soportar amenazas, insultos y violencia. Por otro lado Marce, que todo es los días se levanta y gasta su vida en el laburo, hoy le tocó vivir uno de los episodios más horrorosos de su vida, el de temer por su vida por SIMPLEMETE ESTAR TRABAJANDO. Creemos que es algo que nadie se merece y mucho menos un trabajador.

“Me sentí con mucho miedo, por un momento sentí que mi vida se terminaba ahí trabajando. Tener que ver cómo se llevaban cosas del local pero principalmente mi moto, mis cosas que con tanto esfuerzo consigo levantándome a laburar todos los días, me dio mucha impotencia, sensación de querer defenderme pero al mismo tiempo estar paralizado por el miedo, es algo que no le deseo a nadie.”

Nos sentimos desprotegidos en nuestra propia ciudad, dentro de nuestro espacio de trabajo que construimos todos los días. No nos gustaría volver a escuchar un caso como este en nuestra ciudad".