Dos mujeres heridas tras un choque en Ruta 6 cerca de Paso Córdoba

El siniestro ocurrió en una mañana con calzada complicada por las lluvias de la madrugada.

Un siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana en la Ruta Provincial 6 , en cercanías de Paso Córdoba , dejó como saldo dos mujeres heridas y generó un importante despliegue de personal policial y sanitario.

El choque fue reportado pocos minutos después de las 9, a unos dos kilómetros del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba, en General Roca . El incidente involucró a dos automóviles conducidos por mujeres.

De acuerdo a la información oficial, uno de los vehículos era un Fiat Cronos, manejado por una mujer de 38 años, mientras que el otro rodado era un Chevrolet Vectra, al mando de una conductora de 48.

Según el parte policial, la conductora del Cronos circulaba por la Ruta 6 cuando, al intentar cruzar de una banquina hacia la otra, terminó impactando contra la parte trasera del Vectra.

El Chevrolet, en tanto, se encontraba detenido sobre una de las banquinas con intenciones de atravesar la cinta asfáltica, lo que derivó en la colisión que dejó importantes daños materiales en ambos vehículos.

El siniestro ocurrió pasadas las 9 de este sábado.

Personas heridas y asistencia

Como consecuencia del impacto, la conductora del Chevrolet Vectra, de 48 años, y una joven de 18 años resultaron con golpes y debieron ser asistidas en el lugar por personal de salud.

Hasta el lugar acudió una ambulancia del SIARME, cuyo equipo médico brindó las primeras atenciones a las personas involucradas en el siniestro. En principio, las lesiones no revestirían gravedad.

Las víctimas no requirieron traslado de urgencia, aunque fueron evaluadas en el lugar para descartar complicaciones, en un procedimiento que se extendió durante varios minutos sobre la ruta.

Importantes daños materiales

El impacto provocó serios daños en ambos rodados, especialmente en la parte frontal del Fiat Cronos, que evidenció las mayores consecuencias del choque registrado durante la mañana del sábado.

Además, tras la colisión, quedaron restos de los vehículos dispersos sobre la calzada, lo que obligó a una intervención rápida de los efectivos policiales para garantizar la seguridad del tránsito.

Personal del Destacamento de Seguridad Vial trabajó en el ordenamiento de la circulación y en la recolección de los elementos que habían quedado sobre la ruta, evitando nuevos incidentes.

Las mujeres fueron trasladadas al Hospital de General Roca de forma preventiva. Archivo

Condiciones de la ruta y advertencias previas

El siniestro se produjo en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas. Durante la madrugada se registraron lluvias en la región, lo que motivó advertencias por parte de Vialidad Rionegrina.

El organismo había recomendado circular con extrema precaución sobre la Ruta Provincial 6, especialmente en el tramo comprendido entre General Roca y el empalme con la Ruta Provincial 8.

Según informaron, en ese sector se detectaban banquinas con presencia de barro y una calzada con condiciones que obligaban a reducir la velocidad y aumentar la atención al conducir.

Además, continúan los trabajos de repavimentación en distintos tramos del corredor, lo que también puede influir en la circulación y exige mayor prudencia por parte de los automovilistas.