Escándalo en la Doble Apolo: atacaron a corredores en plena carrera y todo quedó grabado

Ocurrió este domingo en Paso Córdoba, durante la tradicional prueba de trail. Un testigo denunció agresiones de lugareños contra los participantes. La organización confirmó que hará una denuncia junto a corredores y funcionarios municipales.

Testigos filmaron las agresiones de los lugareños a los participantes. Foto: Gentileza.

Lo que debía ser una jornada deportiva terminó envuelto en un grave episodio de violencia . Durante la tradicional carrera Doble Apolo , disputada este domingo en Paso Córdoba , en General Roca , un grupo de personas a caballo protagonizó un violento incidente con corredores que participaban de la competencia.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron una fuerte repercusión entre deportistas y vecinos.

Uno de los testigos, que se desempeñaba como camera runner durante la competencia, relató lo ocurrido con un fuerte mensaje en sus redes sociales.

"Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente".

Además, reclamó el fin de este tipo de situaciones y pidió la intervención de la Justicia.

"No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo".

Gentileza: @mathi_williams

Durante la filmación que registró mathi_williams se observa cómo los lugareños atacan a los participantes impidiéndoles el paso para continuar la competición. Durante las discusiones que se observan, se escucha a los jinetes reclamando por la presencia del organizador de la carrera y exigen dinero a cambio.

Videos y fuerte indignación

El episodio generó una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su repudio por la agresión sufrida por los participantes.

"¿Qué nos pasa como sociedad? Hay que estar bastante mal de la cabeza para reaccionar así", escribió una persona.

Otro usuario cuestionó tanto el ataque como la organización del evento: "Primero los permisos y luego disfrutar del deporte. La reacción de los de a caballo es injustificada y de bárbaros".

También hubo quienes se preguntaron cuál fue el motivo del conflicto: "¿Por qué esa violencia? Solo corren, no dañan nada".

La situación ocurrió en el inicio del recorrido de la Doble Apolo, una de las competencias de trail más conocidas de la región, y el hecho generó sorpresa entre corredores y espectadores. La información continúa en desarrollo.

La organización: "Tenemos todo en regla"

En diálogo con LM Cipolletti, desde la organización de la Doble Apolo confirmaron que este lunes realizarán una denuncia judicial junto a corredores y funcionarios municipales.

"Mañana vamos a la Justicia a denunciar con corredores y funcionarios municipales. Tenemos los permisos de Vialidad Rionegrina y del Municipio, pagamos el permiso del Área Protegida y los adicionales de la Policía. Tenemos todo en regla", afirmaron.

También remarcaron que la competencia se realiza desde hace 18 años y aseguraron que, aunque en otras ediciones habían recibido amenazas, esta vez la situación escaló.

"Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá".