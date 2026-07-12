Quiso defender a un amigo y lo apuñalaron en el pecho: Qué pasó con el agresor

El ataque ocurrió en Las Perlas. La víctima intentó frenar una pelea y sufrió dos puntazos, que no comprometió su vida. Hubo un acuerdo entre las partes.

La víctima recibió dos puntazos a la altura del pecho con un cuchillo de cocina. Pagó una reparación económica a la víctima y zafó de la causa judicial.

Un hombre fue sometido a un proceso judicial acusado de haber apuñalado a otro en el pecho durante un altercado ocurrido en plena vía pública de Balsa Las Perlas la tarde del 15 de setiembre de 2024.

En la acusación formulada en la audiencia de formulación de cargos realizada en agosto de 2025, la Fiscalía indicó que la víctima había ido de visita al domicilio de un amigo, donde apareció otro sujeto, identificado como Alexis Fernández, quien comenzó una discusión con el dueño de casa.

Todo indica que el altercado se agravó, porque de las palabras pasaron a una pelea a piñas. En un momento de la refriega el anfitrión recibió un golpe y cayó sobre el cordón de la vereda.

Entonces Fernández sacó de una mochila que llevaba un cuchillo de cocina tipo Tramontina con intenciones de lesionar a su contrincante, y ahí se metió el amigo para interceder. Pero se llevó la peor parte, porque recibió dos puntazos con el puñal en la región “pectoral izquierda”, que le provocaron lesiones consideradas leves.

Las partes buscaron una solución alternativa

Desde la misma imputación, las Fiscalía y la Defensa se abocaron a buscar un cierre del conflicto mediante una solución alternativa, a pesar que “hubo dificultades para ubicar al imputado” y comunicarle que se iniciaba una investigación preliminar en su contra y los hechos que le enrostraban. De hecho, se le había dictado la rebeldía.

Pero las partes lograron alcanzar un acuerdo para aplicar un criterio de oportunidad a favor del acusado, que establecía una reparación económica simbólica. Solo aclaró Fernández que el desembolso debía ser según “sus posibilidades socioeconómicas”, condición que fue aceptado por el herido.

En una audiencia realizada recientemente, el fiscal Guillermo Ibáñez pidió el sobreseimiento de Fernández al alegar que el 9 de abril había hecho efectivo el pago del resarcimiento -cuyo monto no se precisó- y fue aprobado por la víctima, quien además expreso su voluntad de “no continuar con este proceso”.

La defensora Adjunta Alfonsina Stular, adhirió a lo planteado por la Fiscalía.

En tanto que la jueza Sonia Martín no planteó objeciones a la salida consensuada por las partes. Explicó que la Fiscalía “ha manifestado su decisión de no continuar con la investigación del hecho ventilado” y que lo fundamentó en que “luego de la formulación de cargos, las partes trabajaron en forma conjunta para encontrar una solución alternativa al conflicto.”

“En este caso, Fernández ha efectuado una reparación económica simbólica a la víctima, la que ha aceptado y además ha expresado su voluntad de no continuar con este proceso. En virtud de ello, habiéndose resuelto el conflicto primario, no habiéndose visto comprometido gravemente el interés público y habiendo expresado la víctima su voluntad de no continuar con el proceso, corresponde hacer lugar a lo solicitado”, expresó la magistrada.

Entre los puntos del fallo, la jueza declaró, como se lo exige el Código Penal rionegrino, que el inicio del proceso legal “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”.