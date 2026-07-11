Sorpresa y desconcierto en pleno Cipolletti: hombre corría desnudo y fue detenido

Video: El hecho insólito se prestó a la confusión y hubo muchas interpretaciones. Que un "pata de lana", que una cábala por el partido... La verdadera razón.

Una tarde de sábado que parecía transcurrir con total normalidad en pleno Cipolletti se transformó de golpe en un escenario de desconcierto y asombro para los vecinos. En la intersección de las calles Don Bosco y Ecuador , un hombre de 43 años comenzó a correr completamente desnudo , generando una inmediata sorpresa entre los peatones y automovilistas que circulaban por la zona.

En un principio, la insólita escena se prestó para las especulaciones de los presentes. Debido a la proximidad del encuentro futbolístico entre Argentina y Suiza por los cuartos del final del Mundial 2026, algunos creyeron que era por una cábala por el partido que paraliza al país . Otros sospecharon que podía tratarse de un "pata de lana" , de alguien al que habrían pescado en un acto de infidelidad....

Sin embargo, la realidad detrás del confuso episodio era mucho más compleja .

Un trasfondo dramático

A los pocos minutos de iniciarse las llamadas de alerta por parte de los testigos, personal policial de la Comisaría 24 se hizo presente en el lugar para intervenir en la situación. Rápidamente se constató que lejos de tratarse de un festejo o una apuesta, la situación respondía a un tema más profundo, delicado y triste.

“Tiene problemas de consumo, de drogas. Salió de la casa vestido, en un momento se saca la ropa y empieza a correr por la calle”, informaron fuentes policiales encargadas del caso a LM Cipolletti.

El brote que sufrió el hombre alarmó a quienes caminaban por el sector, pero la rápida respuesta de las autoridades locales evitó que la situación pasara a mayores o que el involucrado resultara herido.

Asistencia médica inmediata

Una vez contenido el sujeto en la vía pública, las fuerzas de seguridad activaron los protocolos correspondientes para este tipo de crisis de salud mental y adicciones.

“Eso informó la gente, se lo detiene, se le dio intervención a Salud Pública y se lo llevaron al Hospital para tranquilizarlo”, culminó el vocero de la fuerza, confirmando que el hombre ya se encuentra bajo asistencia de profesionales médicos para su correspondiente estabilización y tratamiento.