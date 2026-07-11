Otra lluvia, mismos problemas: esquinas anegadas y un anuncio clave del municipio

Cayeron casi 20 mm en Cipolletti y hubo calles anegadas en barrios y el centro. El Intendente anunció una adquisición para mejorar el drenaje ante futuras lluvias.

Las lluvias volvieron a protagonizar complicaciones en esquinas y barrios de Cipolletti.

El temporal de lluvia que se extendió durante todo el viernes en Cipolletti volvió a dejar al descubierto un problema recurrente en la ciudad: las complicaciones en los barrios cada vez que se registran precipitaciones intensas y sostenidas.

Las postales se repitieron en distintos sectores, con esquinas anegadas y acumulación de agua tanto en zonas asfaltadas como en calles de ripio. La situación impactó en la circulación vehicular y también en el tránsito peatonal.

Entre los puntos más comprometidos se encontraron sectores céntricos y arterias habituales como Esmeralda, Manuel Estrada, Bolivia y Almirante Brown, además de otras intersecciones donde el drenaje suele presentar dificultades cada vez que llueve con continuidad.

Vecinos de distintos barrios manifestaron su malestar por una problemática que consideran estructural. Señalan que los desagües no responden de manera eficiente ante lluvias persistentes, lo que genera acumulación de agua en cortos períodos de tiempo.

Protección Civil junto a cuadrillas de Servicios Públicos trabajaron en distintos sectores de la ciudad.

Casi 20 milímetros y operativo municipal

Hasta las 22 de este viernes, en la ciudad habían caído 19 milímetros de lluvia, según informó el área de Protección Civil de Cipolletti. El registro da cuenta de una jornada con precipitaciones constantes que exigieron intervención en múltiples sectores.

Durante el temporal, cuadrillas operativas de Servicios Públicos trabajaron en el destape de alcantarillas y desagües. El objetivo fue facilitar el escurrimiento del agua y evitar que las zonas más comprometidas quedaran completamente anegadas.

Desde el municipio también advirtieron sobre la falta de conciencia en relación a la disposición de residuos. En muchos casos, la basura acumulada en la vía pública termina obstruyendo bocas de tormenta y conductos pluviales.

Este factor agrava el escenario durante los días de lluvia, ya que reduce la capacidad de drenaje del sistema. Las autoridades insistieron en la necesidad de colaboración por parte de los vecinos para evitar este tipo de situaciones.

Plan de reparación tras el temporal

Una vez que el agua drene por completo, el municipio avanzará con un plan de reacondicionamiento en las zonas más afectadas. Las tareas incluirán trabajos de bacheo y mejoras en calles de ripio y sectores rurales.

El objetivo será recuperar la transitabilidad en sectores que suelen deteriorarse rápidamente tras cada evento climático. Este tipo de intervenciones busca dar respuesta a reclamos de distintos barrios cipoleños.

Por primera vez, el Municipio adquirirá un camión vactor. Gentileza

Un camión vactor para mejorar el drenaje

En paralelo, el municipio confirmó una medida que apunta a mejorar la respuesta ante estas problemáticas. Se trata de la incorporación de un camión vactor, una herramienta clave para la limpieza profunda de desagües.

La adquisición se enmarca en una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a gestionar operaciones de leasing financiero ante el Banco Patagonia, con un monto de hasta $3.000 millones para sumar maquinaria y vehículos.

El equipo desobstructor-succionador combinado tiene un valor estimado de 299.500 dólares y permitirá intervenir de manera más eficiente en bocas de registro y conductos pluviales que hoy presentan dificultades estructurales.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que será la primera vez que Cipolletti contará con un equipo de estas características. Aseguró que “permitirá mejorar el drenaje y reducir el tiempo de permanencia del agua en sectores críticos”.

El centro y los barrios periféricos, los más perjudicados cada vez que llueve. Estefania Petrella

Cómo estará el clima el fin de semana

De cara al fin de semana, las condiciones meteorológicas mostrarán una mejora en Cipolletti. Para el sábado no se esperan lluvias, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas serán bajas, con una máxima cercana a los 8°C y una mínima que podría descender hasta los 0°C. El frío seguirá siendo protagonista, por lo que se recomienda mantenerse abrigado.

El domingo presentará un leve repunte térmico, con una máxima estimada en 13°C y cielo parcialmente nublado durante el día. Hacia la noche volverá la nubosidad, en un contexto de tiempo todavía inestable en la región.