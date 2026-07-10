Cipolletti LMCipolletti Cipo El próximo ''Cipo limpia'' ya tiene fecha

El ''cipo limpia'' realizará un recorrido por los barrios Rincón Lindo 1, 2 y Los Tordos.

La Municipalidad de Cipolletti anunció el cronograma de funcionamiento del operativo Cipo Limpia. El dispositivo de limpieza para la eliminación de basura de gran tamaño realizará un recorrido por los barrios Rincón Lindo 1, 2 y Los Tordos.

En esta ocasión, el Cipo Limpia busca reducir los microbasurales en el cuadrante comprendido por calles: Maestro Espinosa, Velez Sarsfield, Confluencia y Mosconi. El programa consta de la recolección de residuos voluminosos como: electrodomésticos grandes (termotanques, cocinas, calefactores); muebles; ramas; escombros, hierros y chapas. El procedimiento se desarrollará el viernes 17 de julio de 8 a 17 horas y el sábado 18 de 8 a 12 del mediodía.

Estefania Petrella ¿Cómo se descarta la basura de gran tamaño? Es importante dejar la basura de gran tamaño sobre la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección.

La metodología comprende la disposición de contenedores en sectores aledaños a parques y plazas públicas, para que las vecinas y vecinos puedan acercar sus residuos voluminosos hacia estos contenedores. ¿Qué no se puede sacar? -Residuos domiciliarios -Aparatos electrónicos -Hojas secas -Cartones y papeles A través de la Secretaría de Servicios Públicos se informó que los recorridos continuarán llevándose a cabo en diferentes barrios de la ciudad, durante todo el año.