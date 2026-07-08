Por qué a Cipo le alcanza con un punto en San Luis para clasificar

El albinegro se presentará el sábado ante Juventud Unida Universitario, en su último partido de la fase regular.

El Albinegro viene de igualar 2-2 como local ante Argentino de Monte Maíz.

Luego del 2 a 2 de local ante Argentino de Monte Maíz , Cipo encaró otra semana de trabajo de cara a su último partido en la fase regular del corriente Federal A . Si bien es el capítulo 17 de los 18 que tiene esta etapa en su zona 3, el albinegro tiene libre en la última, por lo que solo le quedan tres puntos por disputar.

Con el punto del domingo pasado, Cipo llegó a 22 unidades y está en lo más alto de su grupo. Todavía no selló su clasificación para la zona Campeonato, lugar al que irán los primeros cuatro y el mejor quinto de los dos grupos de nueve.

La buena noticia para el Capataz es que luego de estar en puestos de vanguardia casi todo el torneo, con un empate en la próxima fecha se metería.

Omar Novoa

En caso de llegar a 23 puntos, no podría ser alcanzado por Juventud, Deportivo Rincón, Costa Brava y San Martín de Mendoza.

Cabe recordar que en caso de igualar en puntos con algún rival, algo bastante posible, se cuentan los partidos entre sí. Allí Cipo tiene ventaja sobre la mayoría de los equipos, salvo Costa Brava, Argentino (MM) y Atenas.

Lo que podría complicar al albinegro en su clasificación es una derrota en San Luis, que le abriría la puerta al resto de dejarlo afuera en la última fecha, donde los dirigidos por Fabián Enríquez tienen libre.