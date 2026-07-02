Cipo presenta a sus refuerzos y se viene una bomba

Este viernes por la mañana habrá una conferencia de prensa del albinegro que genera expectativas en propios y extraños.

Este viernes se llevará a cabo una conferencia de prensa en el bar 1946, de la calle Mengelle.

Cipo vive una semana importantísima. En el año de su centenario, tanto la parte futbolística como la institucional tiene novedades y varias de ellas ya se conocen, otras serán anunciadas este viernes, cuando cerca del mediodía se realice una conferencia de prensa en el bar 1946 , de la calle Mengelle.

La directiva que encabeza Luca Mancini informó a los medios y a la comunidad que además de presentar las incorporaciones para el mercado de pases , también habrá un anuncio importante que hará mucho ruido. Según trascendió, la noticia tendrá impacto a nivel nacional.

Estarán presentes todos los dirigentes, el plantel que juega en el Federal A , más autoridades municipales y provinciales, sumados al grupo de trabajo del club.

"Se viene una noticia muy grande para nuestro Centenario. El proyecto más importante de los últimos años", dice la invitación.

La institución, que en este 2026 cumple 100 años, busca seguir creciendo y reafirmarse como el representante de la ciudad y la región a nivel país.

Omar Novoa

Cipo prepara un partido fundamental

El albinegro recibirá el próximo domingo a Argentino de Monte Maíz, por la fecha 16 del Federal A. Cipo llegó a la antepenúltima fecha de la fase regular como puntero, condición que comparte con Atenas de Río Cuarto.

La importancia del partido no tiene que ver solamente con la posición en la tabla, ya que en la última el albinegro quedará libre.

Es decir, mientras a casi todos sus rivales le quedan nueve puntos en juego, Cipo tiene solo seis.

El cotejo del domingo estará arbitrado por Diego Novelli, uno de los árbitros más polémicos de la categoría y del ascenso argentino. Su último antecedente escandaloso se dio en la final del Regional Amateur, donde La Amistad cayó 3 a 2 ante FADEP de Mendoza con varias decisiones controversiales.

Para la zona 3, la fecha arrancará el sábado con el duelo Huracán Las Heras-Costa Brava en Mendoza, desde las 15:30 y con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Rivero.

El domingo, a las 15, Atenas de Río Cuarto será local de FADEP, con Gustavo Benites como juez.

Por su parte, Deportivo Rincón se presentará a las 16 visitando a San Martín de Mendoza. José Díaz será el árbitro de ese encuentro.

Después de su enfrentamiento con Argentino, Cipo viajará a San Luis para visitar a Juventud Unida. Al terminar esa fecha 17, el conjunto rionegrino necesita sacarle cuatro puntos de distancia al quinto para no ser alcanzado.