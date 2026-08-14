"Esta vez, Cipo quiere volar": la campaña del albinegro para viajar a Salta en avión

En el marco de la zona Campeonato del Torneo Federal A, el Club Cipolletti lanzó una iniciativa institucional para convocar al apoyo de sus hinchas, socios y de toda la comunidad del Alto Valle. Bajo el lema "Esta vez, Cipo quiere volar" , la institución busca recaudar los fondos necesarios para que el plantel profesional pueda trasladarse en avión hacia la provincia de Salta para enfrentar a Juventud Antoniana .

El traslado terrestre hacia el norte del país representa uno de los itinerarios más exigentes del certamen. Por este motivo, desde la comisión directiva remarcaron que el objetivo primordial es garantizar que los futbolistas realicen el trayecto en las mejores condiciones físicas, reduciendo el desgaste del viaje para llegar descansados al compromiso deportivo.

Desde la entidad Albinegra apelaron a la pertenencia de su gente y habilitaron un canal único para recibir donaciones de hinchas, familias, comercios y empresas locales que deseen sumarse al proyecto:

ALIAS oficial de la colecta: albinegro.cipo

Titular de la cuenta: Club Cipolletti.

Aviso de seguridad importante: Desde la institución aclararon de forma enfática que no se solicitarán colaboraciones por WhatsApp ni a través de datos de tarjetas de crédito. La única vía habilitada para realizar transferencias seguras es el ALIAS bancario oficial mencionado.

De esta manera, el pueblo albinegro vuelve a unirse detrás de un objetivo común para acompañar al equipo en una de las excursiones más complejas de la temporada.

La victoria de Cipo el miércoles no solo ratificó su condición de líder en el grupo B de la zona Campeonato del Federal A. También extendió la racha de partidos y días sin perder, porque son dos meses y siete encuentros sin derrotas. El 1 a 0 sobre Argentino de Monte Maíz fue tan ajustada en el marcador como merecida desde el desarrollo.

Luego de posponerse una fecha por la final de Mundial, en julio, el calendario se ajustó. Por eso se tuvo que jugar una fecha entre semana y rápidamente deberá viajar para visitar a Kimberley de Mar del Plata. El cotejo de la cuarta fecha de la zona Campeonato se disputará el domingo en la cancha del Dragón, que viene de perder 2-1 en su visita a Atenas de Río Cuarto.

En el cierre del miércoles, Olimpo derrotó a Villa Mitre en el clásico de Bahía Blanca y manda junto a Cipo en el grupo. Además de los mencionados triunfos de Atenas de Río Cuarto y Cipo, Alvarado le ganó a Huracán Las Heras.

Lo que le queda a Cipo

*FECHA 4 - 16/8*

Kimberley - Cipolletti (también juegan: Huracán-Antoniana, Villa Mitre-Alvarado y Argentino MM-Olimpo).

*FECHA 5 - 23/8*

Cipolletti - Atenas

*FECHA 6 - 30/8*

Libre

*FECHA 7 - 6/9*

Olimpo - Cipolletti

*FECHA 8 - 13/9*

Cipolletti - Alvarado

*FECHA 9 - 20/9*

Juventud Antoniana - Cipolletti