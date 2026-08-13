Cipo está en racha y no tiene descanso: cómo sigue el calendario del Federal A

Tras ganarle el miércoles a Argentino de Monte Maíz, el albinegro volverá a los entrenamientos y en la próxima visita a Kimberley.

La victoria de Cipo el miércoles no solo ratificó su condición de líder en el grupo B de la zona Campeonato del Federal A. También extendió la racha de partidos y días sin perder, porque son dos meses y siete encuentros sin derrotas. El 1 a 0 sobre Argentino de Monte Maíz fue tan ajustada en el marcador como merecida desde el desarrollo.

Luego de posponerse una fecha por la final de Mundial, en julio, el calendario se ajustó. Por eso se tuvo que jugar una fecha entre semana y rápidamente deberá viajar para visitar a Kimberley de Mar del Plata . El cotejo de la cuarta fecha de la zona Campeonato se disputará el domingo en la cancha del Dragón, que viene de perder 2-1 en su visita a Atenas de Río Cuarto.

Maxi López fue uno de los puntos altos en la zona izquierda del mediocampo para Cipo ante Argentino y de hecho intervino en la jugada del gol de Fernando Pettineroli.

"Venimos trabajando muy bien desde la pretemporada. Hoy podemos plasmar lo que trabajamos en la semana, feliz por eso. Tenemos partidos seguidos, sabemos que donde nos relajamos podemos quedar últimos. Es todo muy parejo, tenemos que seguir trabajando semana a semana, ahora viene Mar del Plata y hay que hacer las cosas bien", declaró López a LM Cipolletti.

Omar Novoa

Otro de los puntos altos es Leandro Vella, clave a la hora de generar juego. El futbolista que regresó al club en el mercado de pases de invierno ingresó en el segundo tiempo contra Argentino y condujo al equipo en un momento caliente.

"En lo personal me sentí bien al ingresar y estoy contento porque el equipo está bien. El técnico me da toda la confianza, hoy me tocó entrar en el segundo tiempo así que estoy para lo que el técnico y mis compañeros me necesiten", sostuvo el futbolista a este medio.

Omar Novoa

"Hoy pudimos demostrar que seguimos de pie, que estamos bien, conseguimos los tres puntos y nos pusimos ahí arriba. Fue lindo como se dio todo, estamos felices", agregó Vella sobre el gol agónico.

El albinegro lo peloteó al "Raya" y le generó muchas situaciones. Si bien se trató de un rival superior a Huracán Las Heras, que había visitado La Visera hace diez días, igualmente fue sometido.

"Sabemos que acá los equipos vienen a replegarse y por suerte pudimos estar mejor en el segundo tiempo, donde encontramos el gol. Los tres puntos nos posicionan bien", valoró el volante ofensivo.

Omar Novoa

Todos los protagonistas de Cipo resaltan el clima positivo que hay desde lo humano y la consciencia sobre las ambiciones de la institución, por presente y por historia: "Tenemos un grupo de guerreros, sabemos lo que el club pretende este año".

En el cierre del miércoles, Olimpo derrotó a Villa Mitre en el clásico de Bahía Blanca y manda junto a Cipo en el grupo. Además de los mencionados triunfos de Atenas de Río Cuarto y Cipo, Alvarado le ganó a Huracán Las Heras.

Lo que le queda a Cipo

*FECHA 4 - 16/8*

Kimberley - Cipolletti (también juegan: Huracán-Antoniana, Villa Mitre-Alvarado y Argentino MM-Olimpo).

*FECHA 5 - 23/8*

Cipolletti - Atenas

*FECHA 6 - 30/8*

Libre

*FECHA 7 - 6/9*

Olimpo - Cipolletti

*FECHA 8 - 13/9*

Cipolletti - Alvarado

*FECHA 9 - 20/9*

Juventud Antoniana - Cipolletti