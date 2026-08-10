Cipo jugará el miércoles a la tarde: la explicación del club por el horario

El albinegro debe recibir a Argentino de Monte Maíz por la tercera fecha de la zona Campeonato.

Cipo jugará este miércoles en un horario poco habitual para un día de semana.

Este lunes, Cipo confirmó que jugará de día ante Argentino por fallas en la iluminación de La Visera. El encuentro correspondiente a la fecha 3 de la zona Campeonato del Federal A estaba previsto en principio para el horario nocturno, pero finalmente se disputará el miércoles a las 15.30.

La decisión fue tomada por el club luego de realizar pruebas técnicas sobre el sistema lumínico del estadio de la calle O'Higgins.

Como informó la institución albinegra, las pruebas determinaron que la instalación eléctrica , que data de varias décadas atrás, no ofrece las garantías necesarias para sostener la iluminación durante los 90 minutos de juego . Ante este escenario, la dirigencia optó por adelantar el horario del partido ante Argentino de Monte Maíz para evitar posibles demoras o reprogramaciones que afecten la planificación deportiva del equipo.

Según pudo saber LM Cipolletti, de cortarse la iluminación o bajar su intensidad, esa interrupción llevaría varios minutos y correría riesgo de suspenderse el partido. Eso implicaría que el local se haga cargo de la logística para la delegación visitante y la terna arbitral, que implicaría millones de pesos en gastos extra.

Omar Novoa

"Sabemos que esta decisión impacta directamente en la concurrencia de nuestros hinchas. Pedimos las disculpas del caso y esperamos sepan entender y acompañarnos en este encuentro como sabemos que el hincha Albinegro lo hace partido a partido", expresó el club en el comunicado oficial.

Otro partido clave con el equipo en alza

El conjunto de Fabián Enríquez llega a este compromiso con un balance positivo en lo que va de la segunda fase del Federal A. Suma 4 puntos producto de una victoria sobre Huracán Las Heras y un valioso empate 1 a 1 ante Villa Mitre en condición de visitante, en un partido disputado en Bahía Blanca.

Por su parte, Argentino de Monte Maíz viene de caer como local ante Atenas de Río Cuarto, por lo que buscará recuperarse en tierras rionegrinas. El duelo promete ser clave en las aspiraciones de ambos equipos en esta zona Campeonato.