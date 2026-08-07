Cipo visita a Villa Mitre en el Fortín

Ambos vienen de ganar en el debut de la Zona Campeonato y fueron los únicos en sumar de a tres.

La fecha 2 del Nonagonal se adelanta y se jugará este sábado en gran parte del país. Cipo enfrentará en Bahía Blanca a Villa Mitre en el horario oficial. Este duelo enfrenta a los únicos equipos que comenzaron ganando esta etapa: el Albinegro derrotó a Huracán y el Tricolor a Atenas en Córdoba.

En El Fortín , Fernando Rekers pitará el inicio del duelo a las 15.30. El cordobés contará con la asistencia de Marcos Guzmán y Romina Luján. Por su parte, Leandro Gatica ocupará el rol de cuarto árbitro.

Luego del debut en la Zona Campeonato , Cipolletti regresó rápidamente a las prácticas para no perder ritmo y afrontar su próximo compromiso, con viaje incluido. La visita a Bahía Blanca se adelantó porque el miércoles se jugará la tercera jornada de competencia.

En este contexto, el cuerpo técnico cuenta con todos los jugadores disponibles y el único que presenta un riesgo es el último capitán y goleador, Marcos Pérez, que acumula cuatro tarjetas amarillas.

Los dirigidos por Fabián Enríquez pisaron fuerte en La Visera el último domingo y vencieron por la mínima a Huracán Las Heras. Maximiliano López marcó el único gol del encuentro.

Villa Mitre, por su parte, inició en condición de visitante en Río Cuarto. Allí también venció 1 a 0 a Atenas, con gol de Leonel Monti.

Estos resultados ubicaron a los bahienses y cipoleños como líderes iniciales, por lo que la fecha 2 será un partido crucial para ambos, teniendo en cuenta que quien logre la victoria puede cortarse en soledad en una etapa que es muy corta.

El historial entre Cipo y Villa Mitre

En la última visita del Capataz al estadio ubicado en Maipú y Necochea, la victoria quedó en manos del Tricolor, en la fecha 16 de la temporada 2024. Aquel 30 de junio, Villa Mitre venció 2 a 0 al Albinegro con tantos de Gabriel Jara y Nicolás Ihitz.

Sin embargo, la última visita ante Villa Mitre fue victoriosa para el Albinegro en cancha de Liniers. En la cuarta fecha de la fase regular 2025, Gonzalo Lucero y Cristian Ibarra le dieron la victoria al Capataz.

Por la Fase Campeonato de 2025 tuvieron su último duelo en la calle O'Higgins. Allí empataron sin goles en un partido poco atractivo por la quinta jornada.

Cipolletti, en lo que va del año en condición de visitante, derrotó a Deportivo Rincón y Juventud Unida de San Luis. Por otro lado, cosechó dos empates en Mendoza, ante Huracán y FADEP. El Tricolor, en El Fortín, ganó en cuatro oportunidades y empató la misma cantidad de veces.

El partido tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras. LU19 y Canal 10 también estarán presentes mediante radio, televisión y streaming.