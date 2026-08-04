Los hinchas andan diciendo: las banderas de la gente de Cipo en La Visera

El Albinegro volvió a ser local después de casi un mes, el equipo ganó y el público se expresó en las tribunas.

"Las Malvinas son Argentinas". Una de las banderas en La Visera.

El comienzo de la zona Campeonato del Federal A tuvo buenas sensaciones para Cipo . Ya desde la previa se vivió con más expectativas que el primer semestre del torneo. Todavía lejos de llenar La Visera , el público acompañó más en las tribunas y los que llegaron sobre la hora tuvieron que estacionar a algunas cuadras.

La victoria por 1 a 0 sobre Huracán Las Heras , con gol de Marcos Pérez , fue justificada en el desarrollo del encuentro, aunque antes pasaron otras cosas.

La icónica frase "Las Malvinas son Argentinas" apareció por duplicado en dos banderas diferentes. Una situada en la popular lateral y otra en la cabecera.

También hubo una en agradecimiento a la Scaloneta. "Gracias selección. Siempre con ustedes. Nuestro orgullos", rezó el otro trapo diferente, sumándose a los que están siempre.

Omar Novoa

Este fue el primer partido que jugó Cipo después del Mundial, ya que entre la fecha libre, la final ante España y que el Capataz había jugado en San Luis, pasó casi un mes desde el último cotejo en casa, que había sido el 5 de julio contra Argentino de Monte Maíz por la fase regular.

El reconocimiento al equipo nacional fue una constante en las diferentes canchas del fútbol argentino, luego del subcampeonato logrado en la Copa del Mundo.

El público estuvo activo durante los 90 minutos y monedas que tuvo el partido contra Huracán, que dio inicio a la segunda fase del certamen. El gol de Pérez fue muy gritado porque tardó en llegar y, tanto la gente, como el plantel y cuerpo técnico, sabían que este choque era clave para tener aspiraciones de meterse en cuartos de final por el primer ascenso.

"Es picante la zona. Lo importante es ganar de local, trayéndote algo de visitante podés clasificar. Falta muchísimo, recién es el primer partido y hay que ir con calma. Es una alegría que la gente confíe en el grupo. Nosotros muy agradecidos con ellos porque siempre viene público, siempre nos alienta y es una alegría eso. La dirigencia hace un trabaja increíble, no nos falta nada. Tenemos todas las condiciones", valoró Yago Piro en diálogo con LM Cipolletti en el campo de juego.

El plantel salió a la cancha con una bandera que sintetizó el mismo mensaje de la gente.

Omar Novoa

El partido estuvo demorado dos veces

Antes del comienzo del encuentro ante el globo mendocino, el arquero Franco Agüero acusó que le desde la tribuna donde usualmente va "La 69" le habían arrojado pirotécnica. Se escuchó una detonación y el árbitro Juan Nebbietti demoró el pitazo inicial.

Promediando la primera parte, desde el banco de suplentes visitante comenzaron a señalar a algunos hinchas que estaban trepados al alambrado.

Luego, Agüero cayó al piso aduciendo que le habían tirado algo desde la tribuna. Nebbietti paró el partido, que estuvo demorado tres minutos y, con el arquero en condiciones de seguir, volvió a arrancar.

Nunca quedó claro si algo había impactado en el cuerpo del "1" de Huracán, pero el juez no tuvo más remedio que esperar su voluntad.