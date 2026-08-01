Cipo inicia la fase campeonato con su gente y en un partido picante: hora y árbitro

El Albinegro recibe a Huracán las Heras este domingo en el inicio del Nonagonal. Después de un mes, Cipo volverá a jugar en La Visera de Cemento.

Luego de casi tres semanas, Cipo vuelve a la competencia este domingo en La Visera de Cemento . El Albinegro comienza la Fase Campeonato ante Huracán Las Heras , luego de clasificarse primero por segundo año consecutivo. El Globo se metió cuarto en la última fecha, después del empate ante Fadep en Las Heras. El último enfrentamiento fue en el Alto Valle, donde Cipo goleó 3 a 0.

A partir de las 15.30, Juan Ignacio Nebbietti pitará el inicio del duelo en la calle O’Higgins. El juez de Río Colorado contará con la asistencia de Emiliano Bustos y Felipe Zonco, mientras que Karim Doussouk completará el cuerpo arbitral.

La última vez que Nebbietti estuvo en el reducto albinegro fue el 11 de octubre de 2025. En aquel partido, Cipolletti empató sin goles ante Kimberley por la vuelta de la segunda etapa de la Reválida. El juez expulsó a Agustín Stancato en los últimos minutos del complemento. Aquella tarde, el Capataz cerró su temporada luego de caer 1 a 0 en el global.

El conjunto dirigido por Fabián Enríquez finalizó la etapa regular en el primer puesto, con 25 puntos, y obtuvo la clasificación ante Juventud Unida en San Luis, una fecha antes del cierre de la primera etapa del certamen. Con ello, alcanzó por segundo año consecutivo la Zona Campeonato.

En esta oportunidad, el sorteo del fixture fue benévolo en comparación con la temporada pasada, cuando inició con fecha libre y luego cayó en el Modesto Marrone ante Argentino de Monte Maíz.

De cara a este duelo, Enríquez cuenta con todos los jugadores disponibles, luego de la salida de Sebastián Jeldres y la separación de Federico Acevedo del plantel por su situación contractual con el club. Atrás quedaron las lesiones que preocuparon en la primera parte de la temporada.

El Globo, por su parte, viene de jugar el último fin de semana, después de la pausa por la final del Mundial. En Las Heras, empató sin goles ante Fadep y le alcanzó para clasificarse cuarto, con 24 puntos.

El último enfrentamiento entre ambos fue en La Visera, en la fecha 12 de la etapa regular. Allí, el Albinegro se quedó con la victoria por 3 a 0, con un doblete de Federico Acevedo y un tanto de Nicolás Peralta. El Globo mendocino finalizó con 10 jugadores tras la expulsión de Arián Giordano en el complemento. Aquel duelo es recordado por los tumultos posteriores al pitazo final.

El encuentro en La Visera tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5, junto con todas sus repetidoras. LU19 y Canal 10 llevarán adelante la transmisión simultánea por radio, televisión y streaming.

Así se juega la fase campeonato del Torneo Federal A

En esta etapa, los nueve equipos se enfrentan entre sí en una única ronda. El grupo lo integran los cuatro mejores de la Zona 4: Olimpo, Villa Mitre, Alvarado y Kimberley. Por la Zona 3 estarán Cipolletti, Argentino de Monte Maíz, Atenas y Huracán Las Heras. Además, se sumó el mejor quinto de la Zona 2, Juventud Antoniana de Salta.

La Fase Campeonato tendrá el inicio del Grupo B en Bahía Blanca. En el Roberto Carminatti, Olimpo recibirá a Juventud Antoniana de Salta a partir de las 15, mientras que, en Río Cuarto, Atenas enfrentará a Villa Mitre desde las 15.45.

La zona se completa el lunes en Mar del Plata, a partir de las 15. En el José Alberto Valle, Kimberley recibirá a Argentino de Monte Maíz. Este duelo fue aplazado debido a un torneo infantil organizado por el Dragón, que se desarrollará durante todo el fin de semana.