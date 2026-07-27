Salió el fixture para Cipo en la zona Campeonato con el temido viaje a Salta

El albinegro ya sabe contra quiénes jugará en La Visera y hasta donde deberá viajar en la segunda etapa del torneo.

Este lunes, el Consejo Federal de AFA sorteó el fixture para lo que viene en la tercera categoría. Por segundo año consecutivo, Cipo fue el mejor de la etapa regular del Federal A y en la zona Campeonato enfrentará a ocho equipos en una rueda que tendrá cuatro encuentros como visitante y cuatro de local.

La particularidad que tendrá este año es que además de los rivales de las zonas 3 y 4, se sumó el mejor quinto de uno de los grupos del norte: Juventud Antoniana de Salta.

Tener un viaje tan largo, de dos mil kilómetros, implica un gasto muy grande desde lo económico y logístico. El sorteo determinó que el albinegro sea uno de los cuatro equipos que tendrá que visitar a Antoniana y lo hará en el cierre de la zona Campeonato.

Según informaron desde el club, el gasto de ese viaje es de 20 millones de pesos.

En el encuentro estuvieron presentes los directivos Juan Pablo Andreotti, Marcelo Bastías y el presidente de la Liga Confluencia y de La Amistad, Carlos Roja.

Cipo comenzará el domingo jugando en casa, cuando reciba a Huracán Las Heras. El año pasado, el Capataz había comenzado esta etapa teniendo fecha libre y después jugando como visitante, por lo que desde la dirigencia le ven el lado positivo comparando una temporada con la otra.

En cuanto al análisis del resto del fixture, Cipo visitará a los dos equipos de Bahía Blanca y uno de Mar del Plata y recibirá a los dos cordobeses, mientras que en la sexta fecha quedará libre. Luego recibirá a Alvarado, que en el Minella se hace muy fuerte y de visitante le ha costado un poco más.

En los últimos años, los partidos de local con mayor concurrencia han sido ante Villa Mitre y, sobre todo, Olimpo. Al tenerlos de visitante, ese marco parece difícil de repetir, por lo que el apoyo del público será clave tanto para el equipo como en términos de recaudación.

Las tribunas del estadio de la calle O'higgins a pleno hace unos meses contra Olimpo. Omar Novoa

Fixture para Cipo en la zona Campeonato

*FECHA 1 - 2/8*

Cipolletti - Huracán Las Heras

*FECHA 2 - 8/8*

Villa Mitre - Cipolletti

*FECHA 3 - 12/8*

Cipolletti - Argentino MM

*FECHA 4 - 16/8*

Kimberley - Cipolletti

*FECHA 5 - 23/8*

Cipolletti - Atenas

*FECHA 6 - 30/8*

Libre

*FECHA 7 - 6/9*

Olimpo - Cipolletti

*FECHA 8 - 13/9*

Cipolletti - Alvarado

*FECHA 9 - 20/9*

Juventud Antoniana - Cipolletti