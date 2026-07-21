El goleador de Cipo no quiso renovar y quedará colgado hasta fin de año

Se trata del máximo anotador del equipo en lo que va del Federal A. Lo pierde para la zona Campeonato.

Cipo informó este martes que Federico Acevedo , su goleador de la temporada del Federal A , no continuará en la institución tras rechazar la propuesta de renovación contractual. El delantero quedará en condición de libre y será separado del plantel profesional que compite en el Torneo, según confirmó el club a través de un comunicado oficial.

El vínculo finalizaba en diciembre y la intención de la directiva era extenderlo para tener algún ingreso en caso de emigrar a futuro.

La decisión del atacante, según expresa el texto, "nos llama la atención y sorprende" por la "mala predisposición del jugador para con el Club Cipolletti ", en contraste con la actitud de otros futbolistas que, pese a tener oportunidades de emigrar, optaron por renovar para que la entidad percibiera un beneficio económico.

En ese sentido, la dirigencia albinegra destacó los casos de Gustavo Del Prete, Jeremías Langa, Maximiliano Amarfil y Nicolás Iachetti, entre otros, quienes cuando tuvieron la chance de dar el salto a otros clubes decidieron firmar extensiones de contrato que protegieran el patrimonio del club ante futuras ventas.

"Lamentablemente, y de mantenerse esta postura, el contrato finalizará en los plazos establecidos, dejando al Club Cipolletti sin la oportunidad de una renovación y opciones de porcentajes ante futuras ventas", advierte el comunicado.

Acevedo era hasta el momento la referencia ofensiva del equipo y su principal carta de gol (6) en la presente temporada, lo que hace que su salida represente una baja sensible en lo deportivo y, además, un inconveniente económico al no poder capitalizar su transferencia.

El club cerró su mensaje con una declaración de principios: "Como institución, creemos en la importancia de proteger el patrimonio del club y de seguir trabajando para que los procesos de formación y crecimiento de nuestros jugadores también se traduzcan en beneficios para el desarrollo de la institución. Al club lo hacemos, lo cuidamos y lo respetamos entre todos, ese será nuestro norte siempre".

De esta manera, Cipolletti pierde a su máximo artillero sin retribución alguna, en medio de un escenario que la propia dirigencia califica como "sorprendente" y contrario al espíritu de cuidado institucional que pregona la entidad.

El albinegro ya mantuvo la categoría, se metió en la zona Campeonato del Federal A y luchará por el primer ascenso. El próximo fin de semana tendrá fecha libre y recién volverá a la cancha en la próxima instancia en el primer fin de semana de agosto.