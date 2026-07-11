La ilusión de los jugadores de Cipo de volver a llenar La Visera

Tras la gran victoria y clasificación en San Luis, los jugadores se mostraron contentos con el logro e invitaron al hincha a la cancha.

Este sábado, Cipo cumplió su objetivo principal de la primera parte del año. Ganó en San Luis frente a Juventud Unida Universitario y se clasificó para la zona Campeonato una fecha antes del final de la etapa regular en el Federal A.

Uno de los destacados fue Nehuén García , que en el lateral izquierdo fue de menor a mayor, se adueñó del puesto y cumplió con otro buen rendimiento ante los puntanos.

"La figura fue el equipo, sabíamos que lo teníamos que luchar, que brindarnos al máximo, y creo que lo peleamos en todo momento. Sabemos lo difícil que es esta categoría, pero este equipo dejó todo a lo largo de toda la primera fase. Por ahí algunos resultados fueron injustos, pero ese fuego sagrado este equipo lo tiene para luchar hasta el final", comenzó diciendo el jugador a la transmisión de Canal 10 tras el partido.

Una de las particularidades de este torneo es que pese a haber estado en zona de clasificación casi todas las fechas, el acompañamiento del público no ha sido masivo como el de otros años.

"Muchas gracias a la gente que viene, siempre estamos muy agradecido porque nos brindamos a ellos. Ojalá que en la próxima fase nos acompañen mucho más de local, creo que la gente por ahí no es consciente de lo importantes que son para nosotros. La Visera cuando está llena es un estadio difícil, nadie quiere ir a jugar ahí. Ojalá que la cancha reviente la próxima", afirmó Nehuén al respecto.

El doble cinco funcionó

La llegada de Luciano Gutiérrez en el mercado de pases fue una de las novedades en el equipo. El doble cinco con Marcos Pérez funcionó muy bien y parece haber llegado para quedarse.

"Era algo que nos merecíamos, veníamos haciendo las cosas bien, tuvimos que sufrir hasta el final pero por suerte se dio la clasificación y vamos a prepararnos para lo que viene", declaró Pérez.

Sebastián Fariña Petersen

"Cuando no se puede jugar bien, hay que sacar ese fuego sagrado que uno tiene adentro. Por suerte este equipo demostró que puede jugar y cuando no puede, mete y se ha llevado el partido así", agregó el "5".

"Muy contento, tenemos un grupo muy lindo, buenos jugadores, creo que estamos para lindas cosas. Ahora a descansar y a trabajar para seguir bien para lo que viene", avisó.

Por su parte, el cordobés se mostró contento con su clásica tonada: "Desde que empezó el viaje sabíamos que esto era una final. Nos enfocamos en correr, meter y sacar los tres puntos porque era lo que necesitábamos para clasificar".

Además, elogió a su compañero en la mitad de la cancha: "Marcos hace todo más fácil, corre mucho, te ayuda un montón, te ordena. La verdad que me sentí muy cómodo y esperemos que podamos sumar más minutos juntos".