En otro partido raro, Cipo apenas empató con Argentino de Monte Maíz

El albinegro hizo méritos para ganar pero igualó 2 a 2 en La Visera. Sigue puntero, aunque todavía no aseguró la clasificación.

Por la fecha 16 de la fase regular del Federal A , Cipo igualó 2 a 2 con Argentino de Monte Maíz en La Visera . El albinegro fue claramente superior, pero entre la falta de contundencia y un arbitraje tan esperable como ambiguo de Diego Novelli , se quedó con apenas un punto.

El Capataz sigue como líder de la zona 3, visitará a Juventud Unida en San Luis la semana que viene y tendrá libre en la última fecha.

El arbitraje fue cuestionado desde el primer minuto, cuando hubo una mano en el área del equipo cordobés, pero Novelli dijo "siga, siga".

Llegando a los 14 del primer tiempo, Blangetti armó una jugada por el medio y Jorge Tejada abrió la cuenta. En la acción previa, el "10" de Argentino se llevó la pelota claramente con la mano, pero Novelli juzgó que estaba pegada al cuerpo y cobró el gol.

Incluso con decisiones polémicas del juez, Cipo no se bajoneó y fue al frente. Yago Piro avisó con un cabezazo que Bonet sacó al córner con una gran atajada.

Antes de la media hora de juego, el local llegó al empate gracias a Gonzalo Lucero. El delantero del Albinegro conectó de cabeza un centro desde la derecha de Leandro Vella para vencer a Bonet en el segundo palo.

Omar Novoa

Con el envión de la igualdad, el local se hizo imparable.

Tras su buen paso del año pasado, el "10" de Cipo volvió a ponerse la camiseta albinegra como uno de los refuerzos del mercado de pases y en su primer partido del segundo ciclo, fue el mejor.

Sobre los 33 minutos, Vella armó una jugada maradoneana y definió perfecto para dar vuelta el partido favor del conjunto cipoleño.

Un par de minutos después, un ataque fortuito de Cipo casi termina con Federico Acevedo anotando de cabeza tras un disparo desviado de Andrés Almirón.

En el complemento, el trámite se hizo más equilibrado, pero la visita tuvo muchos problemas para generar situaciones. Maxi López había intentado llegar al tercero, pero le faltó precisión.

Los méritos estaban claros, pero la diferencia era de apenas un gol y no te podés descuidar un segundo.

Así fue que, con una pelota parada, Argentino llegó al empate. Luego de una salida a medias de Crespo y un par de rebotes, Iván Amaya la mandó a guardar con el arco vacío.

Tras la llegada del 2-2, Blangetti estuvo cerca de darlo vuelta, pero su remate salió ancho.

Los cambios del final no modificaron la ecuación. Entre los que ingresaron estuvo otro recién llegado como el volante Luciano Gutiérrez y en la platea se lo vio a Nahuel Luna, delantero que estará disponible para la próxima fecha.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero, Maximiliano López y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

Argentino MM: Alexis Bonet; Lautaro Coronas, Hugo Vera Oviedo, Iván Amaya, Pedro Hourdebaigt; Ramiro Lasserre, Leonardo López, Ignacio Blangetti, Gabriel Sarmiento; Sergio González y Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.

Goles: PT 13 Tejada (A), 27 Lucero (C), 34 Vella (C). ST 24 Amaya (A).

Árbitro: Diego Novelli

Cancha: La Visera