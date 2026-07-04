Cipo quiere la victoria y la clasificación ante su gente

El Albinegro recibe a Argentino de Monte Maíz en una jornada clave donde puede clasificar a la Fase Campeonato del Torneo Federal A.

Cipo se juega todo este domingo en La Visera , luego del gran empate conseguido en Mendoza el último domingo. Por la fecha 16, el Capataz recibe en casa a Argentino de Monte Maíz , el tercero de la tabla y perseguidor del Albinegro que también viene de un empate. Este fin de semana, el conjunto rionegrino puede alcanzar la clasificación a la Fase Campeonato . Para eso, deberá ganar ante su gente y esperar una serie de resultados.

A partir de las 15:30 Diego Saúl Novelli pitará el inicio del encuentro en la calle O’Higgins. En esta oportunidad, todo el cuerpo arbitral es oriundo de Tandil. Novelli tendrá la asistencia de Lautaro Paletta y Fernando Zabalza, mientras que Camila Romero ocupará el rol de cuarta árbitro.

La jornada 16 será crucial para el grupo C, donde están todos ajustados con pequeñas diferencias en puntos. Al final del día, la calculadora será la protagonista de la fecha para saber quién logrará clasificarse la próxima ronda. Cipolletti está segundo con 21 puntos, debajo de Atenas que tiene la misma cantidad de unidades. Detrás de Cipo aparece Argentino de Monte Maíz con 20 y cuarto Costa Brava con 18.

Omar Novoa

Para que el Capataz alcance la clasificación en La Visera de Cemento deberá conseguir los tres puntos y esperar que FADEP y el Deportivo Rincón no ganen sus respectivos encuentros. Sin embargo, la otra vía de clasificación se dará si Costa Brava pierde. En el caso de un empate o una derrota del Albinegro, deberá ir a buscar la clasificación a San Luis el próximo fin de semana.

De cara a este enfrentamiento, Fabián Enríquez cuenta con más variantes ya que durante los últimos días llegaron los refuerzos. Al menos Leandro Vella y Luciano Gutiérrez están habilitados para jugar, mientras que Cristian Gonzáles tendrá que aguardar al menos una fecha más el transfer. Todo indica que los refuerzos irán desde la partida.

En cuanto a los que estuvieron ausentes por lesión, Nicolás Trejo y Juan Cruz Huichulef ya están a disposición. Cabe destacar también que Marcos Pérez y Andrés Almirón están con cuatro amonestaciones. Deberán alcanzar la quinta para purgar y enfrentar la segunda parte del torneo limpios de amarillas.

Cipolletti viene de un empate en Mendoza ante Fadep el último fin de semana. El Raya también logró un punto en el Modesto Marrone ante Juventud Unida de San Luis.

El duelo de ida fue en Monte Maíz, allí el Raya se quedó con la victoria por 2 a 0 en la jornada 7. Hugo Vera Oviedo abrió la cuenta a los 14 minutos de iniciado el encuentro y Rodrigo Laserre sentenció la historia a los 24.

La única visita de Argentino a la Visera fue en el 2022, temporada en la que ascendieron a la categoría. El 18 de septiembre de aquel año por la fecha 30, los tres puntos se los quedó el Albinegro con un gol de Ezequiel Ávila a los 84, siendo esta la única victoria de Cipolletti ante el Raya en cinco enfrentamientos.

El encuentro tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras, estará también LU19 AM690 junto a Canal 10 con la transmisión radial, televisiva y también a través de YouTube.

Deportivo Rincón intentará volver a sumar en Mendoza

Deportivo Rincón no atraviesa su mejor seguidilla de partidos. Lejos quedó la última victoria ante Juventud Unida y debe volver al triunfo después de dos caídas seguidas para seguir soñando con la clasificación. Este domingo enfrentará a San Martin, el último de la zona, en Mendoza. El Chacarero cayó en su visita a La Pampa y quiere recuperarse frente a su gente.

El polémico José Manuel Díaz estará a cargo del partido y pitará el inicio a las 16. El Cartero contará con la asistencia de Matías Balmaceda y Federico Ojeda, mientras que Leonardo Heartfield será el cuarto árbitro.

Omar Novoa

El Depo marcha sexto en la tabla con 16 puntos. La misma cantidad tienen Juventud Unida, que está quinto, FADEP, séptimo y Huracán las Heras octavo. Hasta el momento, Germán Noce no conoce la victoria con el León. Cayó en su debut ante Cipolletti y el último fin de semana con Atenas por la mínima en el Moisés Gómez.

El Chacarero, por su parte, está último en la zona con 14 puntos. Aunque una victoria puede complicar a quienes tienen aspiraciones de meterse en la zona de clasificación. En la última jornada cayó 2 a 1 ante Costa Brava en General Pico.

El duelo de ida en el Moisés Gómez se lo quedó el León con un tanto de penal en el tiempo de descuento. Hety Rueda se hizo cargo del compromiso y venció a Leonardo Rodríguez.

La transmisión del partido estará a cargo de La Primera AM550, como ya es habitual.