Cipo sacó un punto valioso ante FADEP en Mendoza

El albinegro igualó con el conjunto mendocino por una nueva fecha del Federal A y sigue arriba.

Por la fecha 15 del Federal A , Cipo empató ante FADEP de Mendoza como visitante. El equipo rionegrino llegó a esta fecha como puntero de la zona 3 y por ahora se mantiene en ese lugar de privilegio.

El partido fue parejo y sin demasiadas situaciones, típico de la categoría. Los dirigidos por Fabián Enríquez mantuvieron el orden en el fondo, con una defensa firma que tuvo el regreso de Yago Piro.

Cipo tuvo la suya con un remate de Andrés Almiron, que venía de darle la victoria agónica contra Deportivo Rincón, pero la pelota se fue alta.

Adelante, a los dos equipos les costó generar situaciones y hubo algunas decisiones polémicas del árbitro José Díaz y sus asistentes.

"De visitante tenemos que sumar. Sabíamos a lo que veníamos, lo que podía llegar a pasar. Se vio, estuvo claro. Por eso lo festejamos tanto, porque a pesar de la adversidad sacamos un punto importante", declaró Víctor Manchafico a Canal 10, que transmitió en vivo desde Mendoza.

"Es difícil, no sabés cómo marcar, no sabés si chocar o no. Cuando vas arriba, leal, no sabés como actuar. Lo bueno es que jugamos, no nos entregamos. Teníamos 90 minutos para pelear y gracias a Dios sacamos un punto que ahora ver si lo podemos revalidar para obtener la clasificación, que es nuestro primer objetivo", agregó el defensor de Cipo.

"Ahora a descansar, recuperarnos y ver si podemos clasificar. Sabemos que somo Cipolletti, somos un club grande, que está pasando un año importante. La dirigencia está haciendo un esfuerzo enorme para tenernos como nos tiene. Así que nuestro deber es poner a Cipolletti lo más arriba posible. Lo estamos haciendo, esperemos seguir por este camino", afirmó.

"No festejamos el empate, sino festejamos por todo lo extrafutbolístico que sabíamos que iba a pasar".

Las frases del marcador central pintan de cuerpo entero lo que significa jugar de visitante en algunas canchas del Federal A y la importancia del punto que sacó el albinegro fuera de casa. FADEP es aquel equipo que en febrero ascendió en una final muy polémica ante La Amistad en el Regional Amateur.

El Capataz llevaba tres derrotas consecutivas jugando afuera de La Visera y cortó esa racha negativa.

Por ahora, a la espera de los otros tres partidos de la fecha en la zona 3, el albinegro sigue puntero.

SÍNTESIS

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana y Federico Pérez; Lucas Ramírez, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Brian Zabaleta; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo

Cipo: Facundo Cresp; Yago Piro, Víctor Manchafico, Benjamín García y Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maxi López; Federico Acevedo y Sebastián Jeldres. DT: Fabián Enríquez

Árbitro: José Díaz

Cancha: Fundación Amigos